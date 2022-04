¿Lucero tendrá bioserie? Esto fue lo que dijo

Lucero habla sobre la posibilidad de una bioserie

Lucero dio a conocer que estaría interesada en que se produzca una bioserie sobre su vida, tal como ha sucedido con grandes figuras del medio del espectáculo, sin embargo aseguró que no tendría dramas, pues su vida está marcada por puros éxitos.

De igual forma, la cantante fue cuestionada sobre el supuesto rumor que su mamá habría inventado sobre Thalía y Laura Zapata.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer sobre los recientes rumores donde se ha involucrado la cantante y es Lucerito Mijares quien opina sobre los rumores de romance entre sus papás, quienes han compartido un tour de conciertos.

¿Cuál es la historia de Lucero?

Lucero asegura que su historia es de éxito

Al ser cuestionada sobre una posible bioserie, Lucero en un principio reveló que no sabría qué tan interesante sería contar la historia de su vida, pues a diferencia de otras bioseries carecería de drama.

“Yo digo que sí, pero digo, que una historia mía sería un poco una historia como que no tiene tantos detalles turbios, escandalosos, o sea, no hay drama y si no hay drama”.

No obstante al pensarlo un poco más, la cantante Lucero terminó asegurando que su bioserie sería llamativa para el público, pues una historia de éxito, tendría éxito.

“Yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas, entonces, las historias de éxito tienen éxito..., cuando vemos a Rocky Balboa corriendo por las escaleras pues, nos gusta a todos, entonces, se podría pensar, a ver qué va”, aseguró.

Mamá de Lucero

Laura Zapata afirma que la mamá de Lucero creo el rumor sobre que es la madre de Thalía

La ex esposa del cantante Mijares, también fue cuestionada sobre las declaraciones de Laura Zapata, quien aseguró que Lucero León, fue quien inició el rumor de que Thalía era hija.

"(El rumor) salió de una mesa donde estaba la mamá de Lucero y ella dijo que Thalía era mi hija, es la primera vez que lo digo, ya ni me acordaba de eso, ¡qué grueso!", afirmó la actriz.

Al ser cuestionada sobre la polémica, Lucero prefirió no meterse, asegurando que son chismes muy complicados y de los cuales no tiene conocimiento.

