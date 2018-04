Lucero se niega al matrimonio

Lucero se encuentra disfrutando de una vida rodeada de mucho amor, pues además del cariño y apoyo que le brindan sus hijos, su familia y fans, la cantante afirma que gracias a su romance con Michel Kuri es que vive uno de sus mejores momentos.

Durante la entrevista que brindó para la revista de espectáculos, la cantante manifestó que no está dentro de sus planes contraer matrimonio con el empresario, sin embargo, desea que esta relación dure para toda la vida.

“Deseo que sí, y uno a veces no podría asegurar algo a tan largo plazo, pero porque suena un poco pedante, no sabemos lo que la vida nos separa y pienso que hay que vivir día con día, porque si no, damos por sentado muchas cosas, pero claro que me gustaría tener una relación larguísima con él”, expresó.