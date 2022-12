Lucero rompe el silencio sobre la supuesta boda con su actual pareja

Lucero es una artista multifacética y lo ha demostrado con su nuevo tema “La cama”, pues ha logrado encabezar las listas de popularidad en varios países latinoamericanos como Brasil, por lo que esto confirma que se ha quedado en el corazón de muchas personas que la llevan a estar vigente hoy en día.

En ese sentido, la cantante habló sobre su nuevo tema: "Ha sido algo muy particular en mi carrera, algo muy diferente, esta canción es un regalazo, la oportunidad de seguir haciendo cosas en portugués y ha tenido una enorme aceptación, es una canción muy sensualona, sexy, jamás había cantado algo así, pero siempre con mucho respeto y es muy padre porque muchas canciones en portugués tienen como un toque más atrevido".

Por otro lado, también aprovechó para hablar de su química con Mijares, pues resaltó que ha sido una gira espectacular y que han logrado mantener una cariñosa relación que se puede transmitir al público.

¿Habrá boda?

Revela que no se ha casado con su actual pareja

Sobre su vida sentimental, la cantante reveló que ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre si ya se casó con el empresario Michel Kuri, por lo que decidió romper el silencio y revelar si estos rumores son ciertos, pues llevan más de 10 años de relación y amor.

"Que me casé en Querétaro, dijeron, pero la realidad es que no me invitaron a la boda (risas), y aparte dijeron que a escondidas cuando si nos casáramos no lo haríamos así, como para qué, nosotros sí invitaremos a todo el mundo, pero no creo que nos casemos. Hablamos mucho él y yo y decimos que nuestro compromiso y nuestra unión es del corazón y no porque tengamos que firmar un papel. Lo de nosotros es del alma, estamos juntos y felices, no necesitamos vivir juntos, y él es un hombre muy inteligente que se siente seguro" relató a La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Lucero?

Lucero tiene 53 años de edad

Lucero Hogaza León, mejor conocida como Lucero o la Novia de América, es cantante compositora, actriz, además de presentadora de televisión y empresaria mexicana, que nació el 29 de agosto de 1969 y que actualmente tiene 53 años de edad, informó La Verdad Noticias.

