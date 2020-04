Lucero revela que tuvo una infancia muy ‘difícil’ ¡Mira la razón!

Lucero hoy protagoniza algunos de los temas más controversiales del mundo de los espectáculos al confesar algunos detalles de su infancia, la cual señala como una de las etapas más difíciles de su vida.

Recordemos que Lucero inició su vida artística desde muy pequeña, lo que sin duda le afectó de varias formas su infancia. Ya que a diferencia de muchos niños, ella tenía que equilibrar sus estudios con su trabajo.

En específico, la cantante y actriz habló sobre cómo dividió su tiempo entre clases y las grabaciones de la telenovela “Chispita”, transmitida en el año 1982, cuando ella apenas tenía 13 años de edad.

Esta gran revelación la hizo mediante su podcast titulado “Aquí Lucero con voz propia”, donde la cantante narró que a pesar de la distancia y las múltiples actividades que tenía que cubrir, siempre tuvo el ánimo de seguir preparándose a nivel académico.

De esta manera Lucero recordó a su madre Lucero León, quien fue una de las piezas más importantes durante esta etapa al ponerle como condición seguir estudiando para que pudiera continuar trabajando en la pantalla chica.

Lucero: “Tenía que sacar buenas calificaciones”

Antes de iniciar con las grabaciones de “Chispita”, la cantante señaló que tuvo que pasar por muchos cambios, desde cambiarse de hogar hasta buscar una nueva escuela. Y aunque siempre tuvo buenas calificaciones, Lucero confesó que todo comenzó a complicarse debido a su trabajo.

“Se grababa 15 días y se descansaba 15 días para que yo pudiera ir a la escuela, pero claro, los 15 días que iba a las grabaciones, terminaban como a las 3 de la tarde, en lo que llegaba a casa y comía, me daban las 4 y tenía una maestra particular que me daba clases toda la tarde casi todos los días”.

Sin embargo la cantante aseguró que pudo continuar con éxito ambas partes de su vida (estudio y trabajo), aunque esto le costó varias noches de desvelo y unas grandes ojeras que incluso logran verse en algunas de las escenas de la telenovela.