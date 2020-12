Lucero revela a sus fans lo que aprendió en este difícil 2020

El 2020 está por terminar, por esa razón es que Lucero decidió compartir en su sección ‘Mucho que contar’ de su canal de Youtube lo que aprendió en este año, esto como parte de una dinámica en Facebook a la cual fue invitada a participar y que gusto aceptó.

"Hay un challenge que se llama 'Este año aprendí'. Es una dinámica que se está haciendo en Facebook y quiero compartirles lo que yo aprendí, a reforzar cosas como agradecer lo que uno tiene, esos son milagros de vida que ocurren a diario, y a veces sólo los damos por sentados", comenzó a relatar Lucero.

Posteriormente, la cantante añadió "He aprendido a ser más paciente y tolerante porque no todo es inmediato, como lo planeamos; hay momentos que hay que detenerse a esperar. He aprendido a reflexionar si lo que hemos vivido nos ha servido para ser mejores personas, a ser más compartida y ponerme en los zapatos de otras personas".

Lucero se sincera con sus fans y responde lo que aprendió en este 2020.

Lucero desea que la pandemia se acabe

Para finalizar, la madre de la talentosa Lucerito expresó sus mejores deseos al respecto del COVID-19: "Le pido a Dios por la salud de todos, que no tengamos aprendizajes con dolor. Que esta pandemia pueda ser controlada y vivamos lo que siempre hemos vivido, sin dejar de valorar lo que hemos aprendido".

Las palabras de Lucero fueron muy aplaudidas por sus fieles fanáticos, quienes coincidieron con el aprendizaje que la ex esposa de Manuel Mijares ha tenido en esta cuarentena por la actual pandemia del coronavirus, misma que ha paralizado la normalidad en la vida de millones de personas.

Las palabras de Lucero fueron muy aplaudidas por los fanáticos.

¿Qué opinas de las declaraciones de Lucero para Youtube? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

