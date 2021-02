Lucero regresaría a las telenovelas sólo si le cumplen esta condición ¡Exigente!

Han pasado nueve años desde que Lucero protagonizó su última telenovela en Televisa, motivo por el cual sus fieles fanáticos le han externado sus deseos de volver a verla en un nuevo melodrama, pero todo parece indicar que esto ocurrirá sólo si los ejecutivos de San Ángel le cumplen esta condición.

En su sección ‘Mucho que contar’ para su canal de YouTube, Lucero reveló que tiene grandes deseos de volver al mundo de las telenovelas, pero para poder hacerlo tiene que haber un proyecto que le llame la atención y cuyo personaje sea capaz de conectar con el público.

"Necesito una historia que me atrape, que me enamore, que yo lea una sinopsis, unos libretos, un guión, y yo diga ‘Este es un melodrama que yo quiero hacer, un personaje donde me vea reflejada, que tenga los matices para poder trabajar con ellos y transmitírselos al público, traspasar la pantalla”, declaró la ex esposa de Manuel Mijares.

Por último, Lucero añadió que no tiene prisa en volver a actuar, pues considera que pronto llegará una gran telenovela: “No me gustaría actuar en un personaje que no me sintiera cómoda o emocionada todos los días… No hay prisa, todo lo que sucede pasa en el momento correcto, ya llegará un gran melodrama".

Lucero disfruta del despertar musical de su hija

En lo que regresa al mundo de las telenovelas, la cantante se encuentra enfocada en disfrutar del despertar musical de su hija Lucerito, quien tras varios años de mantenerse en el anonimato, poco a poco ha querido seguir los pasos de sus famosos padres, e incluso lanzará su primer sencillo el próximo 12 de febrero.

“Grabé con mi hija Lucero Mijares la canción 'Gloria a ti' y la lanzaremos el próximo 12 de febrero en plataformas digitales para que todos la puedan oír, estamos con una ilusión enorme”, compartió Lucero con anterioridad en su cuenta oficial de Instagram.

¿Te gustaría ver a Lucero en una nueva telenovela? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram