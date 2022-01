Lucero reacciona al rumor de que su hija Lucero Mijares ya tiene novio

Esto fue lo que dijo la cantante sobre el supuesto romance de su hija/Foto: Escandala

Lucero decidió hablar sobre el rumor que surgió en las redes sociales, donde aseguran que su hija menor, Lucero Mijares, ya tiene novio. La cantante y actriz finalmente aclaró que la adolescente de 16 años de edad por ahora no tiene ningún romance, aunque sabe que ya es momento de que se convierta en “suegra”.

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación la “Novia de América” explicó que el tiktoker Emiliano Gatica, solo es un buen amigo de su hija, y en realidad no mantienen un noviazgo: “No tiene novio, no, es su amigo. (Emiliano) no es su novio (...) yo creo que ya se puede ser suegros en la vida. Sí, ya (puedo), pero no, no es novio”, declaró la intérprete de 52 años.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Lucero y Lucerito Mijares tienen una buena relación madre e hija, por lo que es claro que la adolescente seguramente le contará a su famosa mamá el día que llegue a tener algún romance.

Lucero y Manuel Mijares no se consideran “padres celosos”

Los cantantes no se consideran padres celosos y saben que es posible que sus hijos ya estén viviendo romances/Foto: Infobae

La actriz de “Soy tu dueña” también mencionó que ni ella ni su ex esposo, el cantante Manuel Mijares son celosos con sus hijos ahora que están creciendo y posiblemente comenzarán a tener noviazgos: “Cero, cero celosa. (Y Mijares) tampoco, tranquilos hasta eso”, concluyó.

Cabe destacar que el hijo de Lucero y Mijares, José Manuel de 20 años, también se está volviendo un galán en las redes sociales, por lo que muchos internautas consideran que los famosos cantantes “ya huelen a suegros”, y no sólo por Lucerito.

El supuesto novio de Lucero Mijares

Algunos pensaron que Emiliano era novio de Lucerito, pero ambos sólo son amigos/Foto: Radio Fórmula

El rumor de un supuesto noviazgo en la vida de Lucerito Mijares comenzó a principios de este 2022, cuando se viralizó una fotografía suya muy cariñosa junto al tiktoker Emiliano Gatica, y luego de que ambos se dejaran mensajes bastante amorosos en las redes.

Sin embargo, parece que la hija de Lucero y el tiktoker solamente son muy buenos amigos, y posiblemente la joven aún no está pensando en vivir un romance, debido a que está enfocada en su carrera artística, la cual está comenzando a despegar con gran éxito.

