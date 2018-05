¡Lucero le arrebata el puesto a Yuri en la Voz Kids!

Remontándonos al 2017, cuando el programa tuvo que posponerse por una serie de problemas legales en los que Julión Álvarez intervenía y sigue interviniendo directamente; La Voz Kids ha decidido retomar el proyecto, por lo que anunciaron que Lucero será quien conduzca dicho programa de televisión.

¡Lucero estará de regreso y ahora no como coach!

Con ello también se destaca que los problemas legales fueron jugando un papel muy importante en el que se notó que los couches estuvieron involucrados es por ello que el resultado fue en tipo dominó y ahora que todo prácticamente retoma su camino se decidió continuar con lo que en su primer temporada fue todo un éxito. Pues ahora estarán presentando ‘La Voz Kids 2’ mismo que será conducido por Lucero en los próximos meses.

A través de una entrevista, Lucero destacó que lamentaba lo sucedido por la cancelación del programa, en especial por el afecto tan empático que tenían todos los compañeros en el foro, pero que estaba realmente emocionada por volver a los planes que se tenían en curso.

Lucero está emocionada por ‘La Voz Kids’:

¿Crees que dure bastante tiempo como conductora?

“Teníamos un programazo que era verdaderamente impresionante, no porque yo estuviera ahí, es que lo decían todos, lo decía la producción, los chavos, los niños, y el talento. Hasta los camarógrafos ya no le movían el zoom porque estaban entrados en el rollo. Desafortunadamente, el programa se canceló, y bueno, no es culpa de nadie, fue una situación que no fue responsabilidad de nadie, así se dieron las cosas y por eso se dio así”.

Lucero dejó muy en claro que pretende disfrutar bastante todo el show que acontezca en los programas de La Voz Kids; “No puedo decir mucho, pero sí vuelve La Voz Kids y sí hay el rollo de volver a hacer un poco lo que dejamos en suspenso el año pasado”, dijo.

¿Volverá a dar algún show durante su estancia?

Cabe destacar que Lucero no habló de nada más, simplemente dejó en claro el desempeño que aportará a La Voz Kids, pues ni si quiera sabe con quienes compartirá dicho foro; "No, todo es un misterio y todavía no sabemos nada. Yo creo que hay muy buenas ideas y definitivamente es un programa conquistador. Para mí, el haber estado en la Voz la primera temporada fue una experiencia padrísima, nos la pasamos súper y me gusta mucho poder participar en este tipo de proyectos”.