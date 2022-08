Lucero, la Sandy mexicana, lamenta la muerte de Olivia Newton-John

Uno de los personajes más famosos de Vaselina o Grease es Sandy Olsson, mismo que fue interpretado por la actriz y cantante estadounidense Olivia Newton-John, pero que también encarnó Lucero.

Así es, antes de que te preguntes cómo te platicamos que antes de que Grease llegara a la pantalla grande fue una obra musical, y como tal su popularidad ha llegado a distintos países, por lo que su historia ha sido contada muchas veces por diversos actores y actrices.

Y fue Lucero una de las elegidas para el rol de Sandy Olsson, mismo que fue visto en un programa de televisión brasileño.

Lucero despide a Olivia Newton-John.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto debido al cáncer de mama que padecía.

Debido a esto Lucero, que también interpretó a Sandy se dio a la tarea de recordar uno de los primeros musicales representativos de Vaselina en la que ella fue protagonista, fue hace cuatro años para el programa brasileño Máquina Da Fama.

Ahí Lucero junto a Carlo Porto, quien hizo de Danny, interpretó You’re the one that i want, misma canción que sale en la penúltima escena del músical de 1972.

Por lo que La novia de América recordó este episodio en su cuenta oficial de Instagram

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones!”, escribió Lucero

¿Cómo se despidió John Travolta de Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John mantuvo su amistad con John Travolta hasta el día de su muerte

Lucero no fue la única en despedirse de la icónica actriz, pues su coprotagonista en la cinta de 1978, John Travolta también quiso expresar su sentir ante la partida de la cantante y actriz australiana.

En su cuenta oficial de Instagram publicó un mensaje emotivo, pues Olivia y él fueron grandes amigos desde que se terminó la película, la actriz incluso mandó sus condolencias cuando Travolta perdió a su esposa debido al cáncer de mama.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!"

