Lucero hace impactante revelación de su noche de bodas con Mijares

Lucero rompe mitos sobre matrimonio con Mijares

Lucero siempre se ha caracterizado por hablar con la verdad y sincerarse en torno a la relación que tiene con el cantante Manuel Mijares.

La también actriz relató cómo vivió la noche de bodas tras esa unión especial que fue vista por millones de personas, un hecho que rompió paradigmas en la televisión mexicana.

Aunque nunca se habló sobre el verdadero motivo de su divorcio, es bien sabido que la relación con el padre de sus hijos está más fuerte que nunca, a pesar del paso de los años.

La noche de bodas con Mijares

La carismática cantante compartió a sus seguidores cómo vivió aquella primera noche de casados y en realidad habló de una gran anécdota que hasta hoy en día recuerda con mucho cariño.

"Es que le dije [a Manuel Mijares] 'vente a ver las estrellas'. Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije 'vente a ver las estrellas' y me dijo 'ya las estoy viendo', y yo [le respondí] '¡¿cómo?! Si de allá adentro no se ven'", relató Lucero a los medios de comunicación. "Me dijo 'no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver' y dije 'ah, bueno, órale', y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí".

Para sus millones de seguidores conocer dichos detalles los llena de alegría, pues durante décadas fueron reconocidos como una de las parejas favoritas de los medios y que imponía al momento de presentarse en algún escenario.

La "Novia de América también habló sobre los diversos rumores que trajo consigo su unión con Mijares y que sin duda fue todo un fenómeno en el medio del espectáculo.

"Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos", aclaró. "Pero la verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no".

En la actualidad Lucero en compañía de Mijares y sus dos hijos han emprendido una serie de conciertos, sobretodo luego del éxito que han tenido en redes sociales con su "Bohemia".

