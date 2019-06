Lucero habla sobre "MATRIMONIO ARREGLADO" por parte de Televisa.

Una de las parejas del mundo del espectáculo más famosas fue la que formaron Lucero y Manuel Mijares, quienes contrajeron nupcias en el año de 1997, pero la relación de dichos famosos siempre estuvo acompañada de que dicho matrimonio fue un convenio pactado por Televisa.

Se especula ese supuesto convenio por parte de la televisora de Chapultepec por la popularidad que gozaban ambos. Pero en el año 2007 tras 10 años de matrimonio, la pareja formada por Lucero y Mijares anunciaba que se separarían, lo que alimentó con mayor fuera los rumores sobre el convenio.

“Nunca me sentí ni usada, ni obligada, ni forzada, todo se daba bien, no era como: 'no, no puedes salir con tus amigos porque tienes que estudiar tu canción de mañana, cero, la verdad me siento muy afortunada porque mi vida se daba muy normal y no me salté las etapas”.

Lucero releva situación de su "matrimonio arreglado"

Esas fueron las declaraciones que dio la cantante Lucero en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, rompiendo el silencio sobre la polémica que se ha generado a lo largo de los años.

“La boda pasó en la tele, pero nosotros nos casamos felices y cuando nos propusieron si se televisaba la boda dijimos que sí, pero no era el show de que nos casamos y por atrás nos aventamos los platos, me reído mucho con lo que se ha inventado de leyendas urbanas de que sí firmaron un contrato Lucero y Mijares para casarse en la tele y ya luego divorciarse”.

Para concluir las declaraciones de Lucero sobre su matrimonio con Mijares, confirmó que ella no pensó en finalizar su matrimonio.

“Pues obvio no, nunca en mi vida pensé que me iba a divorciar, nos divorciamos de años de casados”.