Lucero habla de su relación con Luis Miguel: “no nos escondimos para darnos besos”

Debido al auge que ha tenido la serie sobre la vida de Luis Miguel, Lucero fue cuestionada por su relación con el “Sol”, luego de que en la trama se hiciera referencia a la cercanía que tenían cuando eran jóvenes, escenario que algunos tomaron como base para especular con un posible romance.

Durante la conferencia de prensa que la artista ofreció en la Ciudad de México para hablar del lanzamiento del álbum titulado “Más Enamorada Con Banda”, no pudo evadir los cuestionamientos al respecto y explicó:

“Yo creo que mito, porque estábamos muy chiquitos y en esa época cuando éramos chicos, no éramos tan avanzados como los chicos de ahora. No nos sudaban las manos”, dijo la cantante con una gran sonrisa.

“La verdad es que no nos escondimos para darnos besos, pero tuvimos una muy padre amistad, a esa edad, a los 14 años en Acapulco pasamos muchas semanas de filmación. René Cardona era el director, que además era muy divertido, y vivimos momentos muy divertidos que yo recuerdo muy padre, además había otros jóvenes, entonces éramos muchos chavos y son de esas historias que te acuerdas muy bien”, agregó.

Lucero

De la misma manera, la también actriz confesó el gran cariño que le tiene a su colega, a pesar de no tener relación con él en la actualidad. “Con Luis Miguel hicimos la película y siempre hemos tenido, yo le he tenido muchísimo cariño, pero tengo mucho tiempo de no verlo. Sé que la serie está gustando mucho y no hubo así como una pregunta específica para yo contar parte de la historia, yo pienso que deben tener la asesoría directa de él, y también luego hay licencias que se dan en los guiones, en las historias para contar cosas, pero bueno, si hicimos la película y tuvimos un momento en la parte de nuestra historia juvenil profesional que fue un poco como ligada y siempre (recuerdan la película) Fiebre de Amor”.