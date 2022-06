Lucero frena su concierto con Mijares y le reclama por una canción "de ardidos".

Luego de su exitosa presentación vía streaming y en medio de las especulaciones vinculadas a sus nuevas relaciones sentimentales, Lucero y Manuel Mijares regresaron a los escenarios con "Hasta que se nos hizo", una gira que el pasado 17 de junio arribó al Auditorio Nacional y, como era de esperarse, el reencuentro artístico estuvo lleno de sorpresas.

Por más de dos horas, la famosa ex pareja deleitó al público con canciones como "Ya no", "Si me enamoro", "Buena Fortuna", "Cuatro veces amor", "Electricidad", "Sobreviviré" y "Veleta", por mencionar algunos. También impactaron al dejar en claro que, pese a llevar más de una década separados, su química sobre el escenario permanece intacta.

La Verdad Noticias informa que, entre risas, bromas y aplausos, destacó un comentario sarcástico que la Novia de América lanzó contra su ex esposo después de interpretar “Si me tenías”, ya que todo apunta que el tema no estaba contemplado dentro del repertorio que ambos eligieron para esa noche.

¿Cómo fue el concierto entre Lucero y Mijares?

Resulta que parte del público capturó en video el inesperado momento y lo compartieron en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral. Todo sucedió en la presentación individual de Mijares. El “Soldado del amor” tomó asiento en el centro del escenario para interpretar la canción que lanzó en 2013, aproximadamente dos años luego de su divorcio con Lucero.

En cuanto pronunció las primeras palabras de la canción, el público hizo temblar al Auditorio Nacional con su ovación. El cantante siguió: “Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis…”.

Justo en ese momento fue cuando Lucero -quien estaba tras bambalina porque cambiaría de vestuario- apareció sobre el escenario y caminó hasta donde se encontraba su ex esposo. Tan solo bastó que el cantante Manuel Mijares viera a su ex para que, en un giro radical, cambiara dicha canción por “Para amarnos más”.

Lucero le reclama a Mijares que su canción "es de ardidos"

Lucero se llevó una gran sorpresa e interrumpió diciendo: “¿Qué no habíamos quedado que esa no?”. Manuel Mijares respondió: “Por eso, yo creí que estabas cambiándote”. La también actriz continuó: “Me estaba cambiando pero ya acabé de cambiarme. O sea, malísima esta canción... ¿no es malísima?... es de ardidos, un poquito es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”.

El comentario de Lucero provocó que el público pidiera la canción y así unieron su talento para interpretarla juntos. Los videos del inesperado momento se hicieron virales en redes sociales, donde sus seguidores vitorearon la complicidad que hay entre la ex pareja y la química que mantienen pese a estar separados desde hace años.

