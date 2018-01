Lucero explota de nuevo y responde a quienes la atacan en redes sociales

Lucero se prepara para regresar a los escenarios con un nuevo disco, y mientras eso sucede, la cantante decidió sincerarse durante una entrevista para el programa Hoy y habló de la manera en que ha confrontando algunos de los escándalos que ha vivido en su carrera profesional.

Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el Ene 1, 2018 at 4:57 PST

Recordando los ataques que ha recibido en redes sociales por incidentes como las fotos en que supuestamente apoyaba la caza de animales, la cantante confesó: “cuando algo se somete a críticas negativas o destructivas, puede causar una depresión, yo no sé si a mí me ayuda que soy una persona positiva, que no me engancho y no me quedo hundida en los momentos que no son wow (buenos)”.

Afirmando ser una persona como cualquiera, Lucero agregó: “las cosas negativas que le suceden a todos, que me han sucedido a mí en algún momento, es como la vida misma, hay virtudes, hay defectos, pero yo creo que hay que enfocarse en lo bueno y no guardar rencores”.

Sabiendo que muchos de estos ataques los ha recibido de personas que se escudan en el anonimato, la también actriz destacó que toma las cosas con tranquilidad e inteligencia, pues sabe que el resentimiento es una emoción que únicamente la afectará a ella.

Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el Sep 7, 2017 at 6:28 PDT

“Yo siento que las críticas negativas no es lo que define a alguien, a veces puede resultar un poco agresivo lo que sucede en las redes sociales, con tanto bullying, con tantos haters, con tantas opiniones encontradas, que hay que saberlas dirigir un poquito y no hay que engancharse y hay que ver que hay personas a las que no se les da gusto con nada”, explicó.

Finalmente, la también actriz destacó que debido a estos ataques es que continúa con su decisión de resguardar su vida personal. “No me gusta ventilarla tanto, al grado de hacer historias largas o cosas que estén más presentes que lo que es mi carrera, creo que eso también ayuda, porque cuando abres un poco esa puerta, y abres demasiado tu vida privada, luego es difícil cerrarla”.