Lucero envía contundente mensaje a usuarios que criticaron a su hija

Tras darse a conocer que la hija de Manuel Mijares estuvo en un dueto junto a su famoso papá, con el tema "Vencer al amor", diversos usuarios empezaron a enviarle críticas a Lucero Mijares, pues han mencionado que la joven de 13 años no es tan bonita como su mamá.

La hija de Lucero ha demostrado que posee un talento inigualable, pues es hija de famosos cantantes, sin embargo usuarios han enviado mensajes por su aspecto físico.

Tras los comentarios que le hicieron a la hija de Lucero, la cantante envió un contundente mensaje a todas las personas que han criticado a la joven.

“Creo que ellos saben que los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas”. Dijo Lucero.

Lucero durante una entrevista mencionó que siempre saldrá a defender a su hija ante cualquier situación de igual forma también a su hijo.

"Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal”. Mencionó Lucero.