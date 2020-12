¿Lucero en un nuevo escándalo con Televisa por culpa de Lucerito?

La pasada edición de La Mañanitas a la Virgen de Guadalupe que Televisa organizó contó con un momento muy memorable para todos los fanáticos de Lucero, pues la actriz y cantante, fiel como cada año, acudió a la Basílica de Guadalupe para cantarle a La Morenita del Tepeyac, pero esta vez fue acompañada por su hija Lucerito.

Esta presentación representó para Lucerito su debut en la televisión a nivel nacional, lo cual despertó rumores de que Lucero habría negociado con Televisa para que la empresa apoye la carrera musical de su hija y a cambio, ella regresaría al mundo de las telenovelas, cumpliendo así, uno de los caprichos de los ejecutivos de San Ángel.

Dicha información contradice las declaraciones que la cantante realizó en el pasado, en las cuales aseguraba que ella no había vuelto a trabajar con Televisa porque no tenía necesidades económicas, además de que su fama seguía manteniéndose intacta a pesar de que ya tiene años de no aparecer en ningún proyecto televisivo.

¿Lucero "se vendió" para ayudar a Lucerito?

Según el sitio Chacaleo, en los pasillos de Televisa se rumora que Lucero pidió a la empresa que apoyara la carrera musical de Lucerito y que a cambio, la cantante aceptaría regresar a su faceta como actriz y ser parte de los nuevos remakes de ‘La Fábrica de Sueños’, información que podría ser confirmada más adelante.

Aseguran que Lucero aceptó trabajar con Televisa para impulsar la carrera musical de su hija Lucerito.

La petición de la cantante fue escuchada y es por ello que su hija Lucerito fue invitada a participar en la edición 2020 de Las Mañanitas a La Virgen de Guadalupe, esto con la finalidad de que la joven mostrará en vivo su talento vocal, además de tener el apoyo de la televisora para impulsar su carrera musical al máximo.

Aseguran que Michel Kuri no está de acuerdo con el regreso de Lucero al mundo de las telenovelas.

Dicho rumor ha causado un gran escándalo en redes sociales, pues aseguran que a pesar de que Lucero está dispuesta a regresar a las telenovelas con tal apoyar el sueño de Lucerito, el novio de la cantante, el empresario Michel Kuri, no está nada contento con esta decisión.

