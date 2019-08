Lucero cumple 50 años: ¡Estoy feliz con mis arrugas!

Hoy, Lucero se encuentra de manteles largos, pues se encuentra celebrando su cumpleaños número 50, orgullosa de la mujer que es, en toda la extensión de la palabra.

La cantante, quien inició su carrera cuando tenía tan solo 10 años de edad, se ha referido a ella misma como una ‘bendecida por la vida’; y como dudarlo, con una carrera artística exitosa desde su comienzo, un matrimonio ejemplar, que si bien termino en divorcio, quedaron como muy buenos amigos, dos maravillosos hijos y actualmente un romance de cuento de hadas, son suficiente evidencia para comprenderlo.

Llena de entusiasmo y felicidad por haber llegado al quinto piso, Lucero ha sido clara al decir que le gusta mirarse al espejo y ver lo que el paso del tiempo ha hecho con ella, pues entiendo que sus arrugas son parte de su superación y madurez.

La también actriz dijo no estar peleada con su edad, razón por la que hasta la fecha no ha sentido la necesidad de recurrir a ninguna clase de cirugía o procedimiento estético para combatir el envejecimiento.

Hace tan solo unas semanas, Lucero compartió una foto en sus redes sociales donde el paso del tiempo ya comienza a hacerse presente en su rostro, por lo que los comentarios al respecto no se hicieron esperar, llenando la instantánea de críticas por las ‘patitas de gallo’ que se pronuncian alrededor de sus ojos.

Lucero afirma que nunca en su vida se ha sometido a ninguna cirugía estética y que mucho menos ahora lo haría, pues ama a su cuerpo tal y como es, por lo que mandó un divertido mensaje a la gente que critica sus arrugas:

“Yo digo, es que no me voy a poner bótox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así… una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes, y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Voy avisando que no me voy a poner bótox alrededor de los ojos”.

