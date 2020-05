Lucero con ATREVIDA transparencia presume su cuerpazo ¡Mejor que siempre!

Lucero no ha estado separado de sus seguidores durante el periodo de cuarentena, pues por medio de sus redes sociales ha compartido fotos y videos en los que aparece totalmente radiante.

Es por esos que en esta ocasión la también actriz sorprendió a sus fans al posar con un ajustado vestido transparente, que la hizo lucir espectacular, ya que a sus 50 años, Lucero no duda en presumir su increíble figura por donde vaya, incluso en sus redes sociales.

Pues en las redes en donde se le puede ver modelando un elegante vestido o mientras usa un sexy bikini junto al mar, ya que no en vano posee uno de los mejores cuerpos del espectáculo, lo sabe y lo muestra con total orgullo.

Resulta que esta imagen es cuestión corresponde a la noche en que se entregaron los premios Bandamax, ahí Lucero participó como presentadora y dejó con la boca abierta a toda la audiencia desde el momento en que apareció en el escenario; luciendo un impresionante vestido negro, transparente y ajustado.

Se ha presumido también que el elegante y atrevido modelito era diseño de Sócrates Cruz, mismo que dejaba mucha piel al descubierto; tenía un hombro desnudo y encaje en todo el vestido, sin duda Lucero lució espectacular y se robó la noche con su sexy figura.

Cabe mencionar que no es novedad de que la bella Lucero siempre ha demostrado que se siente a gusto consigo misma a su edad, que no le importan las críticas y que orgullosa presume sus arrugas; recientemente la cantante aprovechó la red Tik Tok para enviar un mensaje anti edad a todos sus fans:

“Obviamente estas arrugas de la vida pues qué quieren que le haga, ni modo que me las opere, o sea me voy a operar a los 49 años, no, no, me muero”.