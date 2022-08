Lucero celebra su cumpleaños 53 presumiendo su belleza al natural

La nueva foto de la cantante ha dejado fascinado a todos sus fans.

Un día como hoy pero de hace 53 años (1959) nació Lucero, considerada en la actualidad como una de las artistas más exitosas y talentosas de México. Por motivo de su cumpleaños, la actriz y cantante ha querido compartir una nueva fotografía en su perfil de Instagram, en la cual presume su innegable belleza al natural.

La también ex esposa de Mijares compartió una selfie donde se presume con muy poco maquillaje y luciendo una gran sonrisa ante la cámara, además de enseñar el delicioso pastel que recibió por motivo de la celebración 53 de su nacimiento. Junto a esta postal, ella compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado a todos sus fans.

La actriz y cantante celebró su cumpleaños con una foto al natural y un emotivo mensaje de agradecimiento.

“No tengo cómo agradecer tanto amor y tantos detalles en este día. Amando todo lo bello que Dios me ha dado, gracias a la vida por un cumpleaños tan lindo, por un año más de salud y vida rodeada de quienes tanto amo”, escribió ‘La Novia de América’ en Instagram.

Fans celebran el cumple de Lucero

Fanáticos de la cantante celebraron su cumpleaños haciendo que el hashtag #LuceroFelizCumple sea tendencia en Twitter.

Tal y como te mencionamos al principio, el cumpleaños de Lucero no pasó desapercibido para los fieles fanáticos, quienes desde las primeras horas de este lunes 29 de agosto se organizaron para hacer que el hashtag #FelizCumpleLucero se hiciera tendencia en Twitter.

Ante dicho detalle, la actriz y cantante no dudó en agradecer todo el cariño que recibe de sus fans: “Como cuando es mi cumpleaños y me siento profundamente agradecida recibiendo tantos mensajes de amor. Sus abrazos virtuales y sus hermosísimos deseos me llenan de alegría y hacen mi día sumamente especial, gracias de todo corazón”.

Te puede interesar: Lucero enamora a sus fans con fotos de su juventud

¿Dónde debutó Lucero?

Inició su carrera desde muy temprana edad y hoy en día es una de las artistas más importantes de México.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lucero inició su carrera artística cuando tenía 10 años, edad en la que formó parte de los programas ‘Alegrías de mediodía’ y ‘Chiquilladas’ de Televisa. Hoy en día cuenta con más de 42 años de trayectoria y se posiciona como una de las artistas más exitosas de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales