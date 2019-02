Lucero cautivó a fans al compartir emotivo mensaje de cumpleaños a su hija (FOTO)

La famosa cantante Lucero cautivó a sus miles de seguidores en redes sociales luego de haber compartido un emotivo momento de su familia.

Y es que la artista decidió aprovechar de las redes sociales para felicitar a su hija Lucerito, quien cumplió 14 años.

Lucero se ha mostrado muy discreta en compartir fotografías en redes sociales sobre su vida privada, pero en esta ocasión fue tanta su emoción de expresar el gran amor que siente por su hija.

En la publicación se puede apreciar que su hija estaba pequeña, en la imagen Lucerito aparece abrazando a su mascota.

La publicación se ha robado más de 49 mil corazones de los fieles admiradores de la cantante mexicana Lucero.

“Que tenga un muy feliz cumpleaños tu hija en esta nueva vuelta al sol @luceromexico, saludos a las dos”, “Que hermosa tu hija esa sonrisa me recuerda a la tuya en la novela que no me perdía ni un capitulo Chispita”, “Es preciosa y hermosa”, “Muchas felicidades a tu nena bendiciones para tu hogar @luceromexico”. Escribieron los usuarios.