¿Lucero cancela su gira por celos? Novio le dice: no la hagas “yo te la pago"

Lucero no se irá de gira porque su novio se puso celoso, pero ¿por qué?, como sabes la famosa cantante mexicana protagonizó hace poco junto a su ex esposo, Mijares, un concierto llamado ‘Siempre amigos’, el cual fue transmitido vía streaming y sus fans lo recibieron con los brazos abiertos, lo que motivó a la ex pareja a desear lanzarse de gira por el mundo, pero ¿qué les impedirá sus planes?

En La Verdad Noticias te recordamos que Mijares y la estrella mexicana se casaron en el 1997, después de un año de noviazgo, pero lamentablemente en el 2011 decidieron romper lazos, al menos románticos, pues siempre se han llevado bien por el amor a sus hijos Lucero Mijares Hogaza y José Manuel Mijares Hogaza, pero al parecer esto podría entenderse como un “donde hubo fuego cenizas quedan”, ¿será?

Hace poco te hablamos sobre cómo fue Lucero como mamá después de su separación con Mijares, pero ahora te contaremos por qué si ella ya está con alguien más y es feliz, ¿ese alguien duda de su amor?, ¿será porque se lleva demasiado bien con “manuelito”?

Novio de lucero le prohíbe irse de gira

Concierto 'Siempre amigos'. Foto: victoriaide.com

Lucero no se irá de gira porque su novio, el millonario empresario Michel Kuri se lo ha prohibido o al menos eso dicen los rumores, pues luego de 10 años de que esa famosa pareja se separaran el concierto que recientemente vieron parece ser que revivió los celos de su actual pareja, ya que, estos ex se llevan demasiado bien.

Tras el éxito del concierto ‘Siempre amigos’, la ex pareja abrió la posibilidad de que ambos se fueran de gira, lo que al parecer puso celos a Michel Kuri, así lo reveló en el programa de televisión ‘Con Permiso’, el periodista, Juan José Origel.

El periodista reveló que Kuri, quien es sobrino de Carlos Slim no estuvo de acuerdo con la idea de la gira e incluso citó sus supuestas palabras:

“No hagas esta gira, lo que vayas a ganar en la gira, yo te lo pago, pero no la haces.’

Ante esto, el periodista comentó que la actitud del novio de la famosa cantante es inmadura, ya que esta ex pareja tiene una década de haber roto su relación romántica y que ambos son felices con sus nuevos compañeros de vida, y añadió:

“Él está feliz con su pareja nueva, aparte ya pasó mucho tiempo y qué padre que se lleven bien”.

Aunque estos son rumores y ninguno de los protagonistas de este escándalo han dado una versión oficial, lo que sí es cierto es que el concierto que dieron en vivo estos dos famosos gustó mucho a su público, pues contó, además, con la participación de sus dos hijos que también aman la música.

¿Cuántos años de diferencia entre Lucero y Mijares?

Boda de Mijares con la famosa cantante mexicana. Foto: tvynovelas.com

Lucero y Mijares se llevan 12 años, pues ella nació el 29 de agosto de 1969 y actualmente tiene 51 años de edad, mientras que su ex esposo cuenta ya con 63 años, ya que nació el 7 de febrero de 1958.

Todo parece que a la cantante mexicana le gustan mayores, pues no se puede dejar de lado que su actual pareja, Michel Kuri, tiene la misma edad que su ex, 63 años de edad, así que claro que podría sentir que “sienta pasos en la azotea”, y es que acá en confianza, si está más galán Mijares, pero ¿tú qué piensas?

¿Por qué se separaron Lucero y Mijares?

Mijares se separó de su esposa por falta de tiempo. Foto: telemundo.com

La separación entre Lucero y Mijares se debió a que sus agendas no coincidían, así que la distancia y el tiempo terminó fracturando el amor o al menos así lo reveló Mijares a finales del 2020 en el programa La entrevista con Yordi Rosado, donde dijo al protagonista del ‘show’ lo siguiente:

“Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también.”

Sin embargo, enfatizó que:

“Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño.”

