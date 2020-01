Lucero busca ser gurú de la moda ¡Anda dando consejos en Instagram!

Lucero, la estrella de las telenovelas y actriz favorita de Televisa, decidió no imitar a muchas otras celebridades que comparten atuendos diminutos o reveladores, por no ser llamados de otro modo y en lugar de eso compartir un look más formal y algo ejecutivo.

Lucero da consejos de moda en Instagram

Aunque Lucero es famosa por ser la protagonista default de las telenovelas de horario estelar de Televisa, parece que desea incursionar al mundo de los influencer y guías de moda al compartir en Instagram consejos de moda y un look que ella misma ideó.

“Quisiera saber qué les parece este look [...] A poco no está lindo?”, escribió la lucerito en sus redes sociales.

El estilo Lucero

Lucero de 50 años de edad, mostró un atuendo de saco gris y blusa amarilla por lo que se aprecia en la foto, aunque para tratarse de una recomendación - que ella invitó a las “lucerinas” a imitar -, la foto no dejaba apreciar el look completo.

Si vestía falda, pantalones o shorts, es un misterio para sus casi 3 millones de seguidores de Instagram.

“Yo sé que mis Lucerinas se verían hermosas para salir hoy con su familia, amigos o su novio”, escribió la líder de las “Lucerinas”, la Lucero original.

“Cuentenme si se animan a copiar mi outfit”, finalizó la publicación de Lucero, estrella de telenovelas como “Alborada” con Fernando Colunga y “Por ella soy Eva” con Jaime Camil.

Las lucerinas

Tras publicar su look a la Lucero, las lucerinas y otros fans de la actriz conocida como “La Novia de América”, no tardaron en decirle que les pareció el atuendo.

“Ame ese look, te veías guapisima”, escribió una de sus seguidoras; “Me encanta, se te ve preciosos”, escribió otra.

Y adoptando el nombre dado por Lucero a sus fans, la usuaria @dioselylucerina escribió “Me encanto” con muchos emojis de corazón.

