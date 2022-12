Lucero anuncia su regreso a las telenovelas después de 10 años

Lucero es una de las actrices de televisión más famosas de México, pues su amplia trayectoria en los escenarios y en la pantalla chica la han posicionado como una leyenda del espectáculo mexicano, por lo que sus actuaciones en telenovelas como Mañana es para siempre, Mi destino eres tú, Alborada o Soy tu dueña se han vuelto memorables en el público.

Sin embargo, hace ya 10 años que la famosa no ha actuado en ningún proyecto relacionado con las telenovelas, aunque todo apunta que esto podría cambiar pronto. Gracias a que la famosa así lo ha revelado.

Aun entre los rumores de su supuesta boda con MIchael Kuri, información que hemos traído para ti en La Verdad Noticias. Lucero ha dado a conocer esta importante revelación.

Lucero podría volver a las telenovelas

Fue la misma Lucero quien dio detalles de su próximo proyecto en puerta a la revista TvNotas, ahí la famosa confesó que ya se le han acercado para concretar un nuevo proyecto al que calificó de interesante.

Ahí la famosa confesó que aún está en pláticas, pero dijo que se encuentra muy a gusto con el proyecto, aunque confesó que la gira junto a Mijares interferiría con su agenda.

Tenemos en la mira una historia mexicana que es muy interesante. No podemos decir mucho por qué estamos en pláticas, en la onda de sí te gusta. No es fácil porque la gira de conciertos con Mijares sigue y a qué hora nos metemos a grabar y los shows, pero siempre digo que no hay imposibles, todo se puede acomodar y si todo se da podría ser que el año que viene haremos algo muy padre en televisión"

¿Qué edad tiene Lucero?

Lucero tiene 10 años sin aparecer en novelas

El nombre real de la actriz mexicana es Lucero Hogaza León, quien desde muy pequeña estuvo en el mundo del espectáculo y ha logrado forjar una gran trayectoria en la música y la actuación.

