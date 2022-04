Lucero ¿Será una abuela joven? Esto ha confesado

Lucero es una de las famosas cantantes mexicanas que tuvo dos hijos con el también cantante Manuel Mijares y que recientemente reveló si será abuela próximamente y si ya le pidió nietos a sus hijos, para poder disfrutar y apapachar a su futura descendencia.

Resulta que, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante respondió que ella no desea ser abuela joven, pues considera que sus hijos aún están muy chiquitos para convertirse en padres.

Esto debido a que el mayor, José Manuel tiene 20 años, mientras que la talentosa Lucero Mijares tiene apenas 17 años de edad, y ninguno tiene aún la inquietud de formar una familia.

¿Lucero ya quiere ser abuela?

Familia de Lucero

“No, ¿pa’ qué?, yo así estoy mejor sin ser abuelita todavía”, comentó la famosa que aseguró que, en caso de tener nietos, no sería consentidora. “No, no, yo no, que se cuiden solos”, dijo en broma.

Por si fuera poco, Lucero destacó que no le gusta interferir en las decisiones personales de sus hijos, pues lo único que quiere es lo mejor para ellos y que sean felices plenamente, por lo que siempre deja que elija cuál es el camino que quieren tomar para su vida entera.

“No, yo dejo que mis hijos sean felices con quien ellos quieran ser felices”.

Expresó la cantante Lucero, quien también agregó: “Si se quieren casar, si no quieren; si quieren tener hijos, si no quieren; si quieren tener mascotas, si no quieren. La verdad es que yo respeto su vida, los caminos que vayan eligiendo y decidiendo porque son adultos, uno de ellos, una de ellas, ya muy pronto, y que elijan lo que ellos quieran hacer”.

Admira la carrera de su hija

Lucero y su hija

Por otro lado, Lucero también habló sobre el gran éxito que ha tenido su hija Lucero Mijares, tras debutar en la música con sus padres y en la actuación en el musical ‘La jaula de las locas’, puesta en escena de la que es gran fanática y no pierde la oportunidad de ver.

“Ella ya anda para arriba y para abajo, está muy contenta, está muy agradecida con los comentarios y con lo que la gente opina de ella. Gracias por el apoyo para Lucerito”, mencionó la artista.

Cabe destacar que la cantante Lucero también respondió a las interrogantes sobre qué procedimiento estéticos se sometería, luego de que la cantante Thalía sorprendiera con un cambio radical en su rostro por supuestamente haber abusado del bótox: “Hoy no soy un ejemplo de belleza, vengo muy fachosa, pero la verdad trato de hacer ejercicio, de alimentarme sanamente”.

