La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que el productor Rubén Galindo prepara un nuevo reality show dominical para Televisa, el cual llevará por nombre ‘El Retador’ y que tendrá como jueces a Lucero y Manuel Mijares. Sin embargo, ha trascendido que la pareja ha hecho una peculiar petición a la producción del programa: no ser captados juntos.

De acuerdo a información revelada por el periodista Joel O'Farrili en una reciente emisión del programa radiofónico Fórmula Espectacular, ambos artistas han pedido no ser captados a su llegada ni durante su permanencia en las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Ante tal petición, la producción de ‘El Retador’ autorizo que tanto Lucero como Mijares arriben a la empresa sin dejar sus vehículos en el estacionamiento, e incluso se ordenó que estos queden a unos cuantos metros de la entrada al set y sus respectivos camerinos. De esta manera, la pareja busca evitar a la prensa interna de Televisa.

“Me estaban contando que ahora que están grabando El Retador ahí en Televisa, que Mijares está siendo muy cuidadoso en no ser visto por los medios de comunicación de casa con Lucero. Incluso, están encargándose que sus camionetas ingresen directamente hasta el foro. No van al estacionamiento como cualquier artista”, declaró el periodista Joel O'Farrili.

Manuel Mijares y Lucero, los nuevos protegidos de Televisa

Prensa interina de Televisa no ha podido tener contacto con la pareja.

Asimismo, el periodista reveló que el programa de televisión de Televisa cuida a la pareja de cualquier acercamiento con la prensa: “Incluso, para acceder al foro hay ciertas restricciones para todos los que son ajenos a la producción. Y hay que agregarle que los protocolos de seguridad, como en otras empresas, están al máximo por la COVID-19”.

Dicha petición, solicitada principalmente por Manuel Mijares, ha provocado que los medios de comunicación no puedan tener contacto con él y con Lucero. Hasta el momento se desconocen los motivos por lo que ambos no desean tener contacto por la prensa, pero conociendo a la pareja, es posible que no quisieran verse involucrados en algún escándalo.

