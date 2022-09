Lucero Mijares y el look que la hizo brillar en el Auditorio Nacional

El look de la joven cantante enamoró a todos sus fieles fanáticos.

Lucero Mijares, conocida en el mundo de la farándula mexicana por ser la talentosa hija de Lucero y Manuel Mijares, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias al look que utilizó durante su participación en la presentación del ‘Hasta que se nos hizo Tour 2022’ que se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre desde el Auditorio Nacional.

Confeccionado por los diseñadores mexicanos Victor & Jesse, la joven cantante lució un coqueto pantalón holgado de tiro alto, el cual combinó con una blusa decorada con pedrería, dos ligeras aberturas en los brazos y un cuello estilo V. Dicho atuendo le ayudó a estilizar su figura, lo cual provocó que recibiera cientos de halagos durante el evento.

Acompañada de accesorios discretos y de su rizada cabellera, Lucerito cautivó a los asistentes con su talento y energía al momento de interpretar grandes éxitos de la década de los 80's y 90's sobre el escenario del ‘Hasta que se nos hizo Tour 2022’, lo cual demuestra que tiene todo lo necesario para triunfar enla música al i gual que sus famosos padres.

Lucero, muy orgullosa de su hija

No se puede negar que Lucero está orgullosa de todo lo que su hija ha logrado a su corta edad.

La presencia de Lucerito Mijares en el ‘Hasta que se nos hizo Tour 2022’ no pasó desapercibida y pronto comenzaron a viralizarse videos de su participación en las redes sociales, además de que su nombre figuró entre las principales noticias de la farándula mexicana. Dicho impacto motivó a su madre a dedicarle un emotivo mensaje en Instagram.

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la más. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado, no me alcanzan las palabras ¡Gracias infinitas por sus aplausos y cariño para ella!”, escribió Lucero.

¿Cuántos años tiene Lucero Mijares?

La joven cantante ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su carisma, talento y sencillez.

Lucero Mijares nació un 2 de febrero de 2005, por lo que ahora tiene 17 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la joven cantante pasó gran parte de su vida lejos de los reflectores pero hoy en día ha logrado que su carisma y sencillez cautiven al público, quienes esperan con ansias su debut musical.

Fotografías: Redes Sociales