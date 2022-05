Lucero Mijares explica cómo afronta las críticas: “la gente suele ser muy cruel”

La cantante adolescente suele ser comparada con sus famosos padres/Foto: Erizos

La cantante Lucero Mijares a sus 17 años de edad está logrando convertirse en una estrella de la música, justo como sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares. Sin embargo, con la fama llegaron también las fuertes críticas de los haters, y la joven explicó cómo afronta diariamente los comentarios negativos.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Lucero y su hija, Lucero Mijares aparecieron en la portada de la revista Quién, y en este mismo medio ofrecieron una entrevista, donde la joven cantante comentó que recibe ofensas y críticas a través de sus redes sociales, pero asegura que solo sí es algo constructivo o que le aporte a su vida le presta atención.

“En ocasiones la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo y si no, lo desecho y no me clavo en eso” dijo Lucerito.

Lucero Mijares aprendió de su mamá a ignorar las críticas negativas

La joven ha aprendido de sus famosos padres/Foto: People

Por su parte Lucero aseguró que el mejor consejo que le ha dado a su hija Lucero Mijares respecto a este tipo de comentarios ofensivos que a diario se leen en redes sociales es ponerse “un caparazón y untarse mantequilla” para que se resbale todo lo malo.

“Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio”, señaló “La Novia de América”.

“Yo le digo que se ponga caparazón de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas", mencionó la cantante y actriz de 52 años de edad, quien también desde muy joven comenzó su carrera artística.

Lucerito Mijares no pretende ser como sus padres

La cantante adolescente no pretende ser igual a sus papás, y quiere ser reconocida por ella misma/Foto: El Universal

Aunque Lucerito tiene como papás a dos grandes figuras de la música en México, la adolescente asegura que no quiere ser “una copia” de ellos, ya que desea demostrar el talento que tiene y quiere ser reconocida por ser ella misma.

Lucero Mijares ha demostrado que no sólo heredó los apellidos de sus famosos padres sino la poderosa voz al cantar y el carisma.

