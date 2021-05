Lucero, Manuel Mijares y sus hijos, juntos en un mismo escenario

La Verdad Noticias te dio a conocer hace algunas semanas que Manuel Mijares y Lucero ofrecerían un concierto virtual titulado ‘Siempre Amigos’, el cual se llevó a cabo el pasado 22 de mayo. Sin embargo, el momento que más llamó la atención de todos aquellos que compraron sus accesos fue cuando la familia Mijares Hogaza se reunió en el escenario.

Desde la casa donde una vez vivieron juntos, los cantantes interpretaron las canciones que se han convertido en los más grandes éxitos de sus respectivas carreras musicales, lo cual permitió que dicha noche sea la velada perfecta para todos sus fans. Para cerrar con broche de oro, la pareja invitó a sus hijos para interpretar juntos el tema ‘El Privilegio de Amar’.

Fue así que Lucero y Manuel Mijares, junto a Lucero Mijares y José Manuel Mijares en el bajo, dieron una emotiva presentación que sin duda logró maravillar a los fanáticos. Esta presentación ya ha sido compartida en el canal oficial del cantante en YouTube para aquellos que no pudieron presenciar el concierto.

Siempre Amigos, un concierto único e irrepetible

Al finalizar el concierto, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un breve video que lo muestra al lado del hombre que por 14 años fue su esposo. En aquel clip, agradeció a todos los asistentes, para luego darle un amoroso beso en la mejilla a Mijares, quien se mostro feliz de haber compartido el escenario con su familia.

“Acabamos de compartir con todos ustedes una noche espectacular, mágica y única… Gracias mi Manuelito, siempre amigos”, declaró ‘La Novia de América’, mientras que Manuel declaró: “Quiero agradecerle a todos ustedes, a todos los que se conectaron, esperamos que les haya gustado, lo hicimos con mucho amor para todos ustedes”.

Boda de Lucero y Manuel Mijares

Tras 14 años de matrimonio y con dos hijos en común, la famosa pareja anunció su irremediable separación.

El 18 de enero de 1997 Lucero y Manuel Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en México, esto luego de ser novios por un año. De su matrimonio surgieron dos hijos: Lucero Mijares y José Manuel Mijares. Lamentablemente y tras 14 años de relación, la famosa pareja anunció su divorcio en marzo de 2011.

Años más tarde, el cantante se sinceró sobre su relación con la también actriz en entrevista para Yordi Rosado, ahí reveló que su separación ocurrió debido a su apretada agenda de trabajo, pero que ambos trataron de no afectar a sus hijos: “Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos y creo que lo hicimos bien, ellos no sintieron un rompimiento agresivo”.

Fotografías: Redes Sociales