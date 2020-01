Lucerito vivirá en “pecado” ¡No se quiere casar!

Lucero es una de las actrices y cantantes más populares entre las señoras de la actualidad, pues sus canciones como “cuéntame” permanecen sonando hasta nuestros días, a pesar de ser un hit en los 80’s 90’s.

Lucero, además había sido la protagonista de una de las parejas más Goals del mundo del espectáculo, y era el matrimonio que tenía con Mijares, con quien hizo varias canciones, y con quien tuvo 2 hijos.

Su relación quedó en el pasado, y Lucero dio vuelta a la página con una nueva relación, de la cual ha disfrutado durante largo tiempo, sin embargo, Lucero ha decidido faltar al nombre de DIos y vivir en pecado.

Lucero no se casará con Michel Kuri

Fue en el programa Hoy que lucero platicó que no está en sus planes contraer matrimonio este 2020, pues no es su prioridad, aseguró que no tiene nada que ver con la diferencia de edad, ni mucho menos con el cariño que se tienen.

“Como estamos tan contentos, tan enamorados y tan ilusionados, por eso no pensamos en el matrimonio. No (es) por una falta de compromiso ni de amor, al contrario, estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien juntos que estamos muy felices así”

Michel Kuri le lleva 12 años de edad a Lucero, razón por la cual han recibido numerosas críticas, sin embargo, han decidido ignorar los comentarios, y su vida privada la han mantenido en privada.

Lo que sí es una realidad es que, aunque decidan vivir en “pecado” ambos se ven muy bien juntos, y se nota que están muy enamorados, así lo dejó en claro la cantante.

Te puede interesar: Lucero busca ser gurú de la moda ¡Anda dando consejos en Instagram!

Asimismo Lucero desmintió que está por regresar a la pantalla, y que lo que se lee son rumores, pues cuando ella vaya a protagonizar alguna telenovela, será a través de sus redes sociales que de la noticia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana