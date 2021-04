Lucerito Mijares habla de las complicaciones de tener el cabello rizado

Lucerito Mijares es una de las chicas de la música mexicana que recientemente ha sorprendido al confesar que jamás se alaciaría el cabello, ya que es complicado mantenerlo como lo luce ahora y sería mucho más si lo transformara.

Tal parece que la hija de Mijares se volvió tendencia por sus ocurrencias y porque sus fans afirmaron que tiene la misma risa que Lucero y ahora demostró que es la sensación de redes sociales.

Resulta que la adolescente de 16 años realizó su primera transmisión en vivo causando revuelo por hablar de qué estudiará en el futuro y si está dispuesta a transformar su físico, como le han sugerido algunos internautas.

El primer LIVE de Lucerito Mijares

Fue durante una charla con dos amigos, que la segunda hija de Lucero y Mijares se dijo emocionada por realizar el video y como nunca antes mostró su sentido del humor, detallando que su look la hacía ver demacrada e incluso aseguró que parecía señora.

“Tengo que decirles que esté es mi primer live… Vean lo demacrada que estoy amigas… No, no, no parezco señora”.

La bella hija de Lucero, quien durante la transmisión enfrentó problemas técnicos y protagonizó tierno momentos al lado de su perrito, detalló que una de las cosas que más llama la atención de su físico es su cabello.

Incluso en repetidas ocasiones le han cuestionado si tiene pensado transformarse y deshacerse de su cabello rizado para volverse lacia.

“Ojalá pueda controlar este pelo como ustedes lo hacen… No, si me lo cepillo en seno, no o sea mal. Jamás me lo alaciaré y todos me preguntan ‘¿te lo has alaciado amiga?’ y yo ‘no, la verdad es que no y no lo tengo planeado”.

Cabe destacar que eso fue lo que dijo entre risas, mismas que provocaron infinidad de comentarios en redes sociales, donde sus fieles admiradores afirmaron que heredó la misma sonrisa de su madre e incluso realizaron videos comparativos de Lucerito Mijares y Lucero.

