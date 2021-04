Lucerito Mijares en pijama, realiza su primer live de Instagram

Lucerito Mijares se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te contamos que fue lo que pasó con la talentosa hija de Lucero y Manuel Mijares. Resulta que la joven sorprendió a sus seguidores al realizar su primera transmisión en Instagram, la cual duró 45 minutos y contó con la participación de dos de sus amigos.

En dicha transmisión, Lucerito Mijares habló sobre diversos temas como el regreso a clases, la manera en cómo afronta la cuarentena y su tan esperado debut en el mundo de la música. Sin embargo y a pesar de que se trató de una plática entre ella y sus amigos, los fans quedaron fascinados con el carisma y sencillez que derrochó al mostrarse en pijama.

De acuerdo a la hija de la cantante Lucero, su regreso a la escuela “fue de lo peor” aunque no reveló mayor detalle al respecto. Asimismo, contó que su cuarentena ha sido muy aburrida, pues lo único que ha hecho es salir a caminar por el fraccionamiento donde vive. Igual señaló que se sentía “demacrada” y que parecía una “señora”.

Por otro lado, Lucerito Mijares mencionó que sus seguidores de Instagram le han cuestionado sobre un cambio físico, pero ella contó que apenas puede controlar su cabello chino, el cual jamás se lo ha alaciado y que no tiene planes de hacerlo: “Ojalá pueda controlar este pelo como ustedes lo hacen… Jamás me lo alaciaré y no lo tengo planeado”.

Lucerito Mijares desea estudiar música

Lucero Mijares reveló en Instagram que tiene deseos de estudiar música en el extranjero.

Al ser cuestionada sobre la carrera universitaria que elegirá, la joven de 16 años de edad reveló que tiene deseos de estudiar algo relacionado a la música y que existe la posibilidad de que dichos estudios los realice en el extranjero, eso sí, siempre y cuando ella cuente con los recursos económicos necesarios.

“Algo relacionado a la música, puede ser si ya tengo un buen varo, puede ser fuera de México, pero no sé, pero me faltan años”, finalizó Lucerito Mijares.

¿Crees que Lucerito Mijares tenga éxito en la música? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales