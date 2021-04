Lucerito, la talentosa hija de Manuel Mijares y Lucero, tuvo un reciente encuentro con la prensa, a quienes les confesó que tener padres famosos no le ha dado ningún tipo de privilegio, pues considera que figurar en la industria del entretenimiento es muy complicado.

Al ser cuestionada sobre su debut como cantante, Lucerito Mijares señaló que por ahora no tiene proyectos y que estos no le surgen con facilidad, contrario a lo que mucha gente cree de ella: “Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así -de rápido-”.

Por otro lado, Lucerito Mijares aseguró que se siente feliz de haber tenido la oportunidad de cantar con sus padres sobre el escenario: “Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo.

También señaló que Manuel Mijares y Lucero le han dado un par de consejos ahora que ella ha decidido ser una figura pública y está más expuesta a los malos comentarios. También aseguró que la humildad es uno de los grandes valores que le han enseñado sus padres.

Lucerito Mijares está agradecida con el apoyo del público

Asimismo, la joven Lucero Mijares aprovechó las cámaras de los reporteros para agradecer todo el apoyo que ha recibido en redes sociales por parte del público, pues es bien sabido que la hija de Lucero ha estado en el ojo público desde hace ya varios años, incluso antes de que ella decidiera seguir los pasos de sus famosos padres.

“No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo”, finalizó Lucerito Mijares, quien a sus 16 años de edad ha logrado conquistar a miles de seguidores con su innegable talento y carisma.

Fotografías: Instagram