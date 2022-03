Lucerito Mijares confiesa cómo se siente nacer en medio de la fama

Lucerito Mijares es una de las grandes promesas musicales que México aún no ve brillar al máximo, ya que aún no ha hecho su debut oficial, aunque en las contadas presentaciones que ha hecho junto a sus padre, Lucero y Manuel Mijares ya deja ver que en el futuro será una de las grandes y reconocidas cantantes mexicanas, pero ¿cómo ha lidiado con la fama?

En La Verdad Noticias te recordamos que esta joven siempre ha estado en el ojo de la farándula debido a la fama de sus padres, así que, definitivamente nunca ha tenido una vida ordinaria, pero ¿qué piensa ella sobre esto?

Anteriormente te contamos que Lucerito cerró el Fin de Año con un look tremendo; sin embargo, ahora te diremos todo lo que dijo sobre cómo ha sido vivir como famosa.

La joven cantante creció rodeada de éxito, debido a que sus padres son famosos y talentosos, pero ¿cómo ha lidiado con todo ello?, al respecto dijo que desde muy chiquita está acostumbrada a las consecuencias de la fama, por ello comentó:

Y añadió:

Además, confesó que los comentarios malos y las críticas siempre están presentes en el medio del espectáculo, aunque aseguró que trata de no tomarles importancia, ya que es más el cariño que recibe del público, por ello comentó:

"A veces los comentarios malos (en redes sociales) eran raros, pero no me afectan mucho.”

También, fue cuestionada sobre si era fácil o no, ser la hija de dos grandes estrellas mexicanas, y antes esto confesó:

"No lo sé porque no he vivido de otra forma, siempre lo he sido. Mi vida no ha sido normal.”