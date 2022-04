Lucerito Mijares ¿Colaborará con Ángela Aguilar? Así lo reveló

La bella Lucerito Mijares hija de la cantante y actriz Lucero, habló sobre la supuesta rivalidad con la cantante mexicana Ángela Aguilar, en un encuentro con la prensa, donde la hija de Mijares habló al respecto, a lado de su mamá, durante un evento.

Fue ahí donde dijo que, aunque no la conoce en persona, le gustaría mucho poder trabajar con ella: “La verdad no tengo el gusto de conocerla y no sé por qué hacen tanta competencia. Me encantaría hacer algo con ella y pues a ver qué sale”.

Hay que destacar que la bella Lucerito Mijares ha sido comparada con otras intérpretes de su edad, hijas de grandes exponentes de la música, tal como Mía Rubín, hija de Erik Rubín o la misma Ángela Aguilar.

Lucerito Mijares dice que no hay competencia

¿#Lucero confiesa por qué no quiere plasmar su vida en bioserie? ¡Su hija Lucerito sí apoya la idea!#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/K62Ky4bH13 — De Primera Mano (@deprimeramano) April 5, 2022

Por otro lado, Lucerito Mijares ya dejó claro que ella no pretende competir, si no sumar a otras cantantes, que, como ella, comienzan su carrera musical, por ello también mencionó que apoya bioserie de su mamá, tras expresar deseo de colaboración con Ángela Aguilar

Y es que la bella Lucerito Mijares expresó apoyo a su mamá, luego de haber expresado sus planes de colaborar con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, esto luego de que cuestionaran a Lucero sobre la posibilidad de una serie biográfica, Lucerito Mijares no dudó en expresar emoción ante la posibilidad.

Lucero habla de su serie

Por su parte, la actriz aseguró que su vida necesitaría mucho más drama, pese a ello, no descarta la posibilidad: “Yo pienso que una historia mía sería como que no tiene tantos detalles así, turbios, no hay drama y si no hay drama, o sea, qué onda”.

Cabe destacar que la famosa cantante Lucero, aseguró que una serie sobre su vida podría llegar a ser del agrado del público: “Yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas, entonces, las historias de éxito”.

