Desde que salió la nueva película del director Entico Casarosa la interrogante fue ¿Luca, la película de Disney plantea un romance gay entre niños?, pues bien, él mismo ha dado respuesta a esta controversial manera de ver la nueva entrega de Disney-Pixar .

La nueva película de Disney-Pixar ha desatado un debate acerca de si nos están mostrando un romance gay entre los niños protagonistas de la película y es que la historia habla sobre un monstruo marino adolescente e italiano llamado Luca (Jacob Tremblay) que pasa sus días con su familia en su granja submarina criando peces cabra.

Antes del estreno La Verdad Noticias dio a conocer un espectacular tráiler de 'Luca' la nueva película de Pixar, ahora sabemos que el protagonista comienza a sentirse mucho como el “Ariel” de hoy en día hasta que conoce a su compañero monstruo marino adolescente Alberto (Jack Dylan Grazer).

Alberto es el niño que le presenta el mundo de la superficie y todas sus infinitas posibilidades, creando una entrañable amistad, lo que hizo dudar ¿Luca, la película de Disney plantea un romance gay entre niños?.

¿Por qué se piensa que es una pareja de niños gay?

Algunas escenas hacen creer al auditorio que se trata de un romance.

Resulta que hay épicos momentos que Alberto y Luca viven en medio del verano italiano, lo que hizo comparar a la audiencia con la cinta con Call Me By Your Name.

Pero ¿es realmente esta película infantil, hecha por Disney-Pixar una película que enfoca una orientación homosexual entre los niños?, el director Enrico Casarosa fue consultado durante una conferencia de prensa y esto es lo que dijo.

Casarosa contesta ¿Luca, la película de Disney plantea un romance gay entre niños?

El director Enrico Casarosa aclara de una vez por todas la relación de Luca y Alberto.

Como muchos se preguntan sobre si Alberto y Luca son homosexuales, el director, Enrico Casarosa dijo: “En mi primera imagen me di cuenta de que no habíamos hecho que los niños fueran niños. La película trata sobre el momento en la vida de los niños antes de que el romance fuera siquiera algo en su radar”.

Agregó: “Fue una parte de mi pensar en eso. También es específicamente un poco antes del romance. Eso fue algo que también me interesó porque hay ese momento en el que tal vez todavía no estamos pensando en novios y novias, que en realidad se trata más de amistades”.

Para finalizar y dejar claro si ¿Luca, la película de Disney plantea un romance gay entre niños? Enrico Casarosa dijo “Esas eran las cosas que quería ver, y ciertamente provienen sólo de que yo lo experimente. Queríamos asegurarnos de encontrar un Giulia para llegar allí en la mezcla porque era realmente importante encontrar también el otro punto de vista”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.