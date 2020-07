Luan de Lesseps revelo varios secretos de su apariencia ¿se operó?

Luan de Lesseps revelo varios secretos de su apariencia

La estrella de Real Housewives of New York City recientemente convirtió su amor por Sonage Skincare en una asociación y creó su propia colección de productos para la marca llamada "Lu's Survival Kit". Según la ex modelo este es su secreto para una piel hermosa y juvenil.

El secreto de Luann para verse tan joven

"Es una marca francesa. Ha existido durante 25 años, y he sido un gran admirador de sus productos, por lo que me pidieron que colaborara con ellos", dijo Luann.

"Estaba tan emocionado porque todos los productos son botánicos, hechos en Los Ángeles, libres de crueldad y son increíbles. Así que armé mis cinco favoritos y lo llamé 'Lu's Survival Kit'. Va de día a noche, sin confusión, "¿Qué crema? ¿Qué tónico? ¿Qué crema hidratante?" Así que estoy súper emocionada al respecto. Lo usan los spas por los esteticistas Lo tomo y lo llevo a todos y estoy emocionado por eso".

¿Cuál es el favorito de Luan?

En cuanto a los productos clave sin los que no puede vivir, la cantante de "Feeling Jovani" explica: "Bueno, definitivamente las almohadillas de exfoliación glicólica, que me encantan porque puedes lavarte la cara, pero siempre hay residuos, por lo que simplemente se deshacen de los muertos células de la piel, maquillaje extra. Por lo tanto, no puedo vivir sin las almohadillas de piel".

Lu agrega: "Y luego me encanta la crema de soufflé. Simplemente huele como suena. Es muy hidratante al mismo tiempo y no se siente pesada. Sabes que realmente penetra en la piel y se absorbe bien, lo cual es realmente importante para mi. Entonces, me encanta la crema".

Además de jurar por Sonage, Luann compartió algunos otros secretos para mantenerse fresco y juvenil.

"Creo que la clave es no tomar demasiado sol, definitivamente y simplemente hidratarme. Utilizo los productos del Dr. Daryl, que lo hacen, jugos verdes, jugos verdes en polvo y minerales, potasio, magnesio, todas estas grandes cosas que necesitas para mantener tu sangre hidratada y tu cuerpo hidratado", dice Lu.

Son muchas las famosas que utilizan diferentes productos de Skincare para ver mejores resultados en sus rostros sin tener que hacer uso del botox o las cirugías estéticas. ¿Crees que el Skincare es básico en tu rutina diaria?