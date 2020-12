“Lovesick Girls” de BLACKPINK supera las 300 millones de visitas en YouTube

¡BLACKPINK ha alcanzado la marca de los 300 millones con su video musical de Lovesick Girls!.

Este 24 de diciembre, el vídeo musical de BLACKPINK para Lovesick Girls superó los 300 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en su noveno video musical grupal completo en hacerlo después de BOOMBAYAH, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Playing With Fire, Whistle, Kill This Love, How You Like That y Ice Cream.

Para los no hablados, BLACKPINK lanzó originalmente el video musical de Lovesick Girls el 2 de octubre, lo que significa que la canción tardó poco más de dos meses y 22 días en alcanzar el hito.

¡Redescubre “Lovesick girls” de BLACKPINK

Lovesick Girls de BLACKPINK, que estuvo envuelta en una controversia cuando se lanzó en octubre, acaba de superar la marca de las 300 millones de visitas en YouTube.

"Lovesick girls" entra en el Top 10 de los vídeos más reproducidos de BLACKPINK

En redes sociales, BLINKS, como es conocido el fandom de la girlband, hicieron un llamado para comenzar a reproducir masivamente “Lovesick girls”, al ver lo cerca que estaban de la marca de los 300 millones y sorprender a las idols para navidad.

En La Verdad Noticias, te compartimos nuevamente el vídeo oficial de “Lovesick girls” de BLACKPINK a continuación.

