“Lovecraft Country” demuestra todo su potencial para el terror en nuevo avance

Lovecraft Country, la próxima serie, probablemente exitosa de HBO, está a solo unas horas de su estreno en la plataforma de streaming del canal este domingo por la noche.

La nueva serie multi- género de HBO, está preparada para proporcionar una visión inesperada de la mitología del terror, así como de la historia del racismo en Estados Unidos, y ahora tenemos una nueva mirada épica de lo que eso implicará.

Anticipándose al estreno de la serie, HBO lanzó recientemente un nuevo artículo detrás de escena del episodio, que detalla cómo se creó la nueva serie épica. ¡Puedes verlo a continuación!.

Todo lo que sabemos de Lovecraft Country

Lovecraft Country sigue al veterano de guerra coreano de 25 años, Atticus Black (Jonathan Majors de Da 5 Bloods), que se une a su amiga Letitia "Leti" Dandridge (Jurnee Smollett de Birds of Prey) y su tío George (The People v. OJ Simpson: American Crime Story's Courtney B. Vance) para embarcarse en un viaje por carretera para encontrar a su padre desaparecido.

Lovecraft Country es protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell y Wunmi Mosaku

Atticus, conocido por tener siempre una novela pulp en el bolsillo trasero, lleva el corazón en la manga a pesar de la injusticia diaria de vivir en el Jim Crow America de la década de 1950. El trío debe sobrevivir y superar tanto los terrores racistas de la América blanca como los espíritus malévolos que podrían ser arrancados de un libro de bolsillo de Lovecraft.

"El libro de Matt [Ruff] es hermoso. Es la idea de reclamar el género para las personas para las que el género normalmente no ha sido", explicó recientemente la creadora y showrunner de la serie Misha Green a la revista, Marie Claire.

"Veo todas estas películas de ciencia ficción, y están ambientadas en el futuro, y no hay gente de color en [ellas]. Son todos los blancos siendo oprimidos por robots. Y yo digo, ¿es esto realmente un historia de personas blancas oprimidas? Cada vez que adapto algo, siempre es el hermoso primer punto de partida que tienes que llevar a un lugar nuevo. Cuando haces arte, tienes que hacer arte de la época. . Entonces fue algo natural tomar los elementos de su libro que aún eran tan relevantes, porque la historia se repite".

Los productores ejecutivos de Lovecraft Country, incluidos Jordan Peele (Get Out, Us) y J.J. Abrams (Alias, Fringe, Star Wars: The Rise of Skywalker), junto a Bill Carraro, Yann Demange, Daniel Sackheim y David Knoller. Demange y Sackheim también dirigieron episodios de la serie.

La serie de HBO también está protagonizada por Aunjanue Ellis, Abbey Lee, Jada Harris, Wunmi Mosaku, Michael Kenneth Williams, Jamie Chung, Jordan Patrick Smith, Jamie Neumann, Erica Tazel, Mac Brandt y Tony Goldwyn.

Te puede interesar: Netflix: Las 5 series más tenebrosas basadas en hechos reales

¿Estás emocionado de ver Lovecraft Country? ¡Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios!.