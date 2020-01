Lovebites, la nueva sensación japonesa femenina del heavy metal

Lovebites han impactado con su propuesta con un estilo que incluye power metal y pasajes sinfónicos pero donde también es notable la influencia de Iron Maiden, Rage y otros grupos que dieron vida a la Nueva Ola del Heavy Británico.

Lovebites debutaron el 18 de noviembre del 2016 en Tsutaya O-West. Desde entonces han girado por Europa y diversos países de asia, tocando en importantes festivales como el Wacken Open Air.

La bajista Miho es la líder de la banda, apoya en los coros y toca con los dedos, sin necesidad de plumilla, admira al maestro Steve Harris y se nota. Haruna es la baterista, una mujer con punch y fuerza que arropa la labor de sus compañeras. Midori en guitarra aportando melódicos solos y coros, más Asami como vocalista, una admiradora de Aretha Franklin que canta metal. Miyako aportó guitarras, teclados y coros como músico de apoyo cuando entró en el 2017, pero ahora ya es una integrante con todos los derechos. Estas cinco mujeres despliegan un heavy metal que denota sus influencias ochenteras, por su calidad y sonido debería abrir todas y cada una de las giras de Iron Maiden en cualquier parte del planeta.

La banda se formó con Miho, Haruna, Midori y Asami en el 2016. Se dieron a conocer con el lanzamiento del EP “The Lovebites EP” que contenía cuatro temas: "Don't Bite the Dust", "The Apocalypse", "Scream for Me" y “Bravehearted”, lanzado el 24 de mayo del 2017 en Europa y Norteamérica logrando el número 27 en la lista de Oricon y el número 40 en Billboard Japan. Ese éxito las llevó a integrar a Miyako que en el anterior disco estuvo como músico de sesión, para con ella trabajar en cuatro diferentes estudios de Japón la grabación de su álbum debut, un paquete con 12 tracks, incluyendo regrabaciones de los 4 incluidos en el EP.

“Awakening from Abyss” fue lanzado el 25 de octubre del 2017 alcanzando el número 18 en la lista de Oricon y el número 33 en Billboard Japan. Al igual que el EP, fue mezclado por Mikko Karmila y masterizado por Mika Jussila en Finnvox Studios en Helsinki, Finlandia. Miho se refirió a "The Hammer of Wrath" como una canción de thrash metal con algunos elementos árabes. Todas cantaron el coro juntos. A menudo es la pista de apertura de sus setlists en vivo, ya que les ayuda a enfocar sus sentidos.

El último EP Battle Against Damnation y el álbum debut Awakening From Abyss ya están disponibles en JPU Records en CD y están disponibles para descarga y transmisión digital.

Tuvieron un 2018 muy activo, con presentaciones en Alemania el 4 de agosto en el Wacken Open Air, seguida en la etapa principal del Bloodstock en el Reino Unido el 10 de agosto, siendo precisamente esta actuación la que llevó a los de Metal Hammer a describir el set como "explotar una media hora de magia técnica, alucinante voces y una voz que podría nivelar edificios" y Kerrang! aseguraron en su informe posterior al festival que "Lovebites confirmó que la New Wave of Japanese Heavy Metal no muestra señales de ralentizar".

Ante la demanda de nuevo material discográfico, las chicas decidieron grabar un nuevo EP bajo el título de Battle Against Damnation una segunda obra extendida que fue lanzada en Japón el 6 de junio de 2018 por Victor Entertainment, y en Europa y Norteamérica dos días después por JPU Records, alcanzando el número 20 en la lista de Oricon y el número 24 en Billboard Japan.

En los Metal Hammer Golden Gods, Lovebites recibió el premio a la Mejor Nueva Banda.

Las chicas cerraron el año en cinco diferentes estudios su segunda placa de estudio bajo el sello Victor Enterteiment, lanzado el 5 de diciembre, incluyendo 10 tracks de exquisito power metal. También llegó a Europa, Australia y Nueva Zelanda vía Arising Empire y el Reino Unido a través de JPU Records. Alcanzó el número 21 en la lista de Oricon y el número 23 en Billboard Japan.

Las bellas heroínas del power metal de Japón, iniciaron en noviembre del 2019 una gira europea, que resultó exitosa tras ganar el Premio a la Mejor Nueva Banda en los Premios Metal Hammer Golden Gods, uniéndose a la agencia británica X-Ray Touring, retornando a Reino Unido y debutando en los Países Bajos y Francia.

Miho, Haruna, Midori, Asami y Miyako manifestaron estars muy contentas de trabajar con X-ray Touring". "Ahora tenemos más oportunidades para llevar a cabo espectáculos en vivo y giras fuera de Japón. Realmente esperamos tener contacto directo con más y más fanáticos del metal en el extranjero. Pero, sobre todo, esperamos para volver a Alemania y el Reino Unido, los Países Bajos y Francia. Encontrémonos en el lugar en vivo".

Ricardo D. Pat