Lourdes Munguía defiende a Coco Levy y asegura que es buena persona

Las declaraciones de la actriz han causado gran polémica en las redes sociales.

Uno de los temas más controversiales del momento en el mundo de la farándula mexicana es el problema legal que enfrenta Coco Levy por presuntas denuncias de abuso y acoso sexual. Ahora, Lourdes Munguía sale en su defensa y asegura que el productor de cine es una buena persona.

En entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, la actriz de 61 años de edad aseguró que el hijo de Talina Fernaández es una persona a la que conoce desde muy pequeño, por lo que le cuesta creer que es verdad todo lo que se dice últimamente de él.

La actriz asegura que el hijo de Talina Fernández es una buena persona.

“En mi experiencia, él es tan lindo, tan tierno, bueno. Desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría… Yo me quedo con lo que pienso de esa persona”, fueron las declaraciones de Lourdes Munguía, mismas que hoy figuran entre las principales noticias de la farándula.

Lourdes Munguía es acusada de revíctimizar a las mujeres agredidas

Sin embargo, el detalle que indignó a más de uno es que la actriz aseguró que las víctimas pudieron haber dicho no a las proposiciones indecorosas que supuestamente hizo el hijo de Talina Fernández: “Tú puedes escoger. Esas chicas que les ha pasado, si les dicen: ‘Oye, necesito que te desnudes’, dices: ‘Pues no, no me desnudo, con permiso y bye”.

Al ser cuestionada si ella ha sido víctima de abuso o acoso sexual por parte de un productor, ella dijo: “Si yo estaba seleccionada y querían algo más, decía: ‘No, y si necesitas eso, pues me voy’; dejaba el trabajo que me estaban ofreciendo y seguía mi camino”. Sus declaraciones han provocado que más de uno la acuse de revictimizar a las afectadas.

Escucha las polémicas declaraciones de Lourdes Munguía a partir del minuto 41:10.

¿Qué está pasando con Coco Levy?

El productor de cine se enfrenta al peor escándalo de su carrera artística.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Jorge "Coco" Levy Fernández ha sido señalado de abuso y acoso sexual por Danna Ponce y otras actrices, quienes incluso han dado a conocer que tomaron acciones legales en su contra. Ante la polémica, el productor de cine ha sido separado de su cargo como directivo de la empresa Videocine.

