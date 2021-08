Louis Tomlinson presenta su nueva canción "Change" en el festival Away From Home.

En el escenario del concierto-evento The Away From Home Festival el artista inglés Louis Tomlinson presentó en vivo una nueva canción titulada "Change", a la que definió como una balada de rock.

La Verdad Noticias informa que, este lunes 30 de agosto el cantante subió al escenario del Crystal Palace Bowl de Londres con motivo de un concierto-evento organizado íntegramente por él llamado “The Away From Home Festival”, que también se transmitirá el 4 de septiembre.

Esta no es la primera vez que Louis presenta una nueva canción en vivo: en diciembre de 2020 fue el turno de "Copy Of A Copy Of A Copy", cantada durante el concierto virtual Louis Tomlinson Live From London. Según Louis durante el concierto, "Change" podría estar contenida en su próximo álbum, el segundo en el estudio después de "Walls".

¿Qué dijo Louis sobre el festival “Away From Home?

A través de sus redes sociales el ex integrante de One Direction publicó: “He estado pensando en esta idea durante los últimos 12 meses al menos y ahora verla realizada en mi vida me emociona mucho”.

“Personalmente, tocar en vivo es la mejor parte de lo que hago y ha pasado demasiado tiempo desde que los he visto a todos, así que quería poner este festival para agradecerles por todo su apoyo y celebrar el regreso de la música en vivo”, agregó.

“Me complace anunciar ‘The Away From Home Festival’. No puedo esperar para volver a entrar con la banda. Tengo una muy buena sensación de que va a ser una noche muy especial. ¡Todos nos merecemos eso!", sentenció Tomlinson.

¿Quién es Louis Tomlinson?

Louis William Tomlinson nació el 24 de diciembre de 1991, en Doncaster, South Yorkshire, es un cantante y compositor inglés. Cuando era niño y adolescente, Tomlinson actuó y cantó en televisión y en producciones escolares antes de saltar a la fama internacionalcon la boyband One Direction.

Audicionó con éxito para la competencia de talentos de televisión The X Factor en 2010, y los jueces del programa lo unieron con otros cuatro concursantes: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik, para hacer una banda. Actuando como One Direction, este grupo se convirtió en una sensación pop que encabezó las listas musicales y el resto es historia.

