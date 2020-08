Louis Tomlinson llegará a Latinoamérica en 2021 ¡Ya anunció nuevas fechas!

Después de que a principios de Marzo se anunciaron fechas para los conciertos de Louis Tomlinson en México como parte de su gira por el disco Walls, estas se vieron pospuestas debido a la pandemia por Coronavirus, sin embargo, hace algunos días se dieron a conocer las nuevas fechas.

Será en marzo del 2021, cuando el ex one direction llegue a tierras mexicanas, pero no solo eso, sino que también realizará algunas fechas por más países de Latinoamérica, teniendo en esta zona los conciertos más grandes de su carrera como solista.

A través de Twitter, las fans de este cantante en Latinoamérica lo convirtieron en Tendencia, y la razón es que al parecer uno de los más grandes conciertos de este famoso se llevará a cabo en Argentina, en donde logró llenar el Movistar Stadium, con un cupo para más de 16 mil personas.

Lous Tomlinson ¿Fracasó en México?

En las fechas anunciadas anteriormente y las cuales se vieron pospuestas, se consideraba que el famoso se presentará en el palacio de los deportes, que tiene una capacidad para albergar a 17 mil 800 almas, sin embargo, en el anuncio de las nuevas fechas dicho recinto ha sido retirado, y ahora se considera al famoso con dos fechas en el Pepsi Center WTC.

Lamentablemente no todas las fans de este cantante están felices, pues algunas lamentablemente se quedarán sin verlo, sobre todo las y los fans originarios de colombia, quienes han creado campañas para que los organizadores de los conciertos consideren una fecha en su país.

Será el 26 y 27 de mayo que Louis Tomlinson llegue a nuestro país, con dos conciertos en la ciudad de México, posteriormente tendrá presentaciones en Guadalajara y Monterrey ¿Te gustaría ir a ver al Ex One Direction?.