Louis Tomlinson, ex One Direction anunció concierto en Colombia

Luego de un tiempo de espera debido a que los eventos fueron cancelados por la pandemia mundial, Louis Tomlinson, ex One Direction ha causado furor al confirmar las fechas de su gira que arrancará el próximo 2022, dio a conocer las fechas de su gira mundial por Latinoamérica y Colombia.

Recordamos que Walls es el nombre del álbum de estudio del cantante británico, el disco se lanzó en el año 2020 que incluye temas como “Two of us”, “Kill My Mind”, We Made It”, “Don’t Let It Break Your Heart”, entre otras canciones que han causado furor entre sus fans de Europa y Norteamérica.

En La Verdad Noticias te compartimos que el cantante transmitió su concierto en el Festival Away From Home en las redes sociales, lo que emocionó a sus fieles admiradoras, quienes agradecieron aquellos momentos, mientras que algunas chicas expresaron que el artista luce muy guapo.

Louis Tomlinson, ex One Direction anuncia fechas de su concierto

Louis Tomlinson confirma concierto en Colombia

El disco del cantante se publicó en formatos vinilos, CD, cassette así como en plataformas digitales. Cabe mencionar que la gira del 2020 arrancó por Europa, pero debido a la pandemia sólo realizaron dos conciertos, uno en Barcelona y otro en Madrid.

La gira arrancará en enero del 2022 en el South Side Ballroom de Dallas, Texas y se extenderá por Estados Unidos hasta el 31 de marzo, mientras que en Europa iniciará por Reikiavik, Islandia y finalizará en Doncaster, Reino Unidos el 23 de abril.

Por su parte la compañía Move Concerts Colombia dio a conocer que el cantante estará en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Walls, la fecha del concierto será el 3 de junio del 2022. Tras darse a conocer la fecha del concierto, sus fans han quedado emocionadas.

¿Cómo se le llama a las fans de Louis Tomlinson?

El ex de One Direction reveló las fechas de su gira de conciertos

Debido a la fama y popularidad que logró por ser parte de One Direction, cada integrante ha logrado conseguir su propio fandom, pues con respecto a las fans del británico se hicieron llamar “louies” en honor al nombre del cantante, quien ha logrado el éxito en su carrera musical.

Pero, recientemente se reveló la fecha de su concierto en Colombia, pues el cantante Louis Tomlinson, ex One Direction volverá a los escenarios en el 2022 con su gira de conciertos, lo que ha causado furor en las redes sociales; el artista se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en junio.

