Louis Tomlinson de One Direction se vuelve viral por bailar una canción hindú

Lois Tomlison, ex miembro de la banda inglesa de One Direction se hizo viral gracias a un video compartido en las redes sociales donde se le veía moviendo la cabeza al ritmo de 'Brown Munde', una canción de la India, en una fiesta.

Los fanáticos presentes en la fiesta no pudieron mantener la calma después de ver a Tomlinson de muy buen humor, vibrando a lo largo de una de las pistas más populares de AP Dhillon, por lo que en cuestión de minutos el vídeo se extendió de Instagram a Twitter.

Si deseas conocer más acerca de este vídeo que se hizo viral en el lugar donde Tomlinson presentó su nueva canción, a continuación

¿Cómo se hizo viral el vídeo de Tomlison?

El clip fue originalmente compartido en las historias de Instagram por Jess Iszatt, DJ del Festival Away From Home. Al compartir el video de Tomlinson en redes sociales en el Cirque Le Soir, etiquetó al artista y escribió: “Por eso me siento tan mal hoy”.

El video se extendió más allá de Instagram y también llegó a Twitter, donde el éxito de Punjabi de 2020 también cantado por Gurinder Gill y Shinda Kahlon dominó las tendencias en la India. Mientras los fanáticos estaban emocionados, muchos bromeaban que Tomlinson es un verdadero 'munda marrón'.

¿Cuál fue la primera canción de Louis Tomlinson como solista?

Primer sencillo de Tomlinson

Back to you Feat Bebe Rexha & Digital Farm Animals fue la primera canción propia con la que Louis Tomlinson se lanzó como artista en solitario lo hizo de la mano de nada más y nada menos que Bebe Rexha. Un estreno por todo lo alto donde el británico dejaba a todo el mundo sin palabras al lanzar un single que terminó convirtiéndose en uno de los mayores hits del 2017.

Back To You es una canción de infarto que cuenta con un videoclip de lo más personal para Louis Tomlinson, pues, el artista quiso conmemorar el momento realizando un pequeño homenaje a su ciudad natal y a su equipo de fútbol favorito, el Doncaster Rovers Football Club.

