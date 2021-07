¿Louis Tomlinson actuará en la Eurocopa 2021?

El próximo domingo 11 de julio se llevará a cabo la final de la Eurocopa 2021 y para este gran evento, la UEFA realizó una encuesta en Twitter para definir qué canción sonará en el estadio durante el partido y entre los artistas más votados se encuentran Louis Tomlinson y BTS.

La encuesta que inició el pasado 2 de julio incluyó las canciones “Butter” de BTS, “Kill My Mind” de Louis Tomlinson, “Bad Guy” de Billie Eilish y “Yeah” de Usher y tras 4.181.025 votaciones, la encuenta llegó a su fin.

Para sorpresa de muchos, BTS se llevó el primer lugar, por lo que “Butter” será la canción que se escuchará en la final de Eurocopa 2021. Pero, ¿el ex integrante de One Direction tendrá una presentación especial en la final de esta disputa futbolística?

BTS vs Louis Tomlinson en la Eurocopa

El ex integrante de One Direction disputó contra BTS.

Tanto ARMY como las y los Louies como se le conoce al fandom del cantante británico dieron lo mejor para que sus artistas se presentaran en el partido final. Las votaciones estuvieron bastante parejas, sin embargo fue “Butter” el tema ganador con 46,6% de los votos totales, dejando en segundo puesto, con 43,8% de votos el tema “Kill My Mind” de Tomlinson

Lamentablemente los esfuerzos del fandom de Tomlinson no fueron suficientes, por lo que la canción “Kill My Mind” no sonará en el estadio de Wembley en Londres. Recordemos que la votación era para elegir el tema, no para la presentación de los cantantes.

¿Quién es Louis Tomlinson y qué edad tiene?

El cantante británico se lanzó como solista en 2016.

El cantautor inglés se dio a conocer como miembro de la banda One Direction, sin embargo, en 2016 hizo su debut como solista con el tema “Just Hold On” producido por Steve Aoki.

Años más tarde lanzó su sencillo “Back to You" con Bebe Rexha y Digital Farm Animals. Tras el éxitos de los temas "Miss You", "Just Like You" y “Just Hold On” el ex One Direction lanzó en 2020 su primer álbum como solista titulado “Walls”.

El cantante de 29 años nació el 24 de diciembre de 1991 en Doncaster, Inglaterra. Sus padres Johannah Poulston y Troy Austin, se separaron cuando Tomlinson aún era pequeño, lo que lo llevó a tomar el nombre de su padre adoptivo.

“Kill My Mind” se ha posicionado como la canción más escuchada de Louis Tomlinson, ¿te hubiese gustado escucharla en el partido final de la Eurocopa 2021? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

