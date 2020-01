Louis Tomlinson ESTRENÓ “Walls” ¡Sus fans festejan en las redes!

El cantante Louis Tomlinson por fin ha estrenado su nueva canción “Walls”, que es su debut como solista, luego de pertenecer a la supér banda de chicos One Direction y que hasta el momento es la sensación musical en las plataformas de música.

Tal parece que el cantante Louis Tomlinson, recuerda con su música la nostalgia los días de gloria de One Direction, que se desvanecieron en el tiempo, pero en esta ocasión viene siendo encantador con sus historias aún emocionantes que están fascinando a sus fans.

Resulta que después de algunos comienzos falsos y mucho dolor, el antiguo miembro de One Direction se ha convertido en el último de sus antiguos compañeros de banda en lanzar un álbum en solitario, pero el camino ahora comienza con Walls y tal parece que va ir del todo bien.

Louis Tomlinson ESTRENÓ “Walls” ¡Sus fans festejan en las redes!

Detalles de Walls de Louis Tomlinson

El álbum presenta singles ya lanzados, incluyendo la canción principal, "We Made It", "Kill My Mind", "Don't Let It Break Your Heart" y el desgarrador tributo a su difunta madre, "Two of Us". Todos presentan un tema conmovedor de superar la angustia y la tragedia, y salir del otro lado con más fuerza.

"Creo que hay ... diferentes momentos en mi vida, diferentes emociones, pero en general, espero que sea honesto", dijo recientemente Tomlinson a Billboard sobre su primer esfuerzo en solitario, además de que: "Siempre trato de humanizarme lo más posible y hacerme relacionarme con los fanáticos, y creo que con honestidad, puedes hacer eso, ¿sabes a qué me refiero? Porque hay muchas letras de Hollywood, hay muchas de letras que se sienten un poco haciéndome creer. Entonces, creo que, siendo honesto, puede tocar las fibras del corazón, ¿sabes a qué me refiero?”.

Louis Tomlinson ESTRENÓ “Walls” ¡Sus fans festejan en las redes!

Hay que recordar que antes de que el galán nacido en Inglaterra, pudiera concentrarse en quién era exactamente fuera del gigante cultural masivo de One Direction, oficialmente entró en pausa en marzo de 2016, tuvo que aprender a dejar ir: dejar ir las expectativas, dejar irse de una vida a la que se había acostumbrado, dejar de lado la noción misma de éxito.

TE PUEDE INTERESAR: Louis Tomlinson reveló el nombre de su nueva canción

Es por eso que tras el estreno de “Walls” cientos de sus fanáticos también han dado sus primeras impresiones de la canción través de sus cuentas en redes sociales, de las cueles te presentamos algunas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.