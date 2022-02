Lottie Tomlinson está embarazada, espera su primer hijo con Lewis Burton

Hermana de Louis Tomlinson está embarazada, espera su primer hijo con Lewis Burton

Lottie Tomlinson está embarazada.

La maquilladora, de 23 años, acudió a Instagram el viernes para compartir que espera a su primer hijo con su novio Lewis Burton, junto con un par de instantáneas que revelan su creciente bulto.

Lottie, cuyo hermano es el cantante Louis Tomlinson, comenzó a salir con Lewis en julio de 2020 y, a pesar de haber sido vista anteriormente en medio de un acalorado intercambio, su romance parece ser más fuerte que nunca.

En las instantáneas, Lottie lucía un top corto blanco y una bata a juego, mientras posaba con las manos ahuecando su barriga.

La segunda foto mostró a Lewis acunando suavemente su barriga mientras miraba a la futura madre.

Lottie subtituló la publicación: 'solo nosotros 3'.

Entre los que ofrecieron sus felicitaciones estaba la hermana de Lottie, Phoebe, quien compartió en Instagram Stories que se enteró por primera vez de la emocionante noticia a fines del año pasado.

La maquilladora y modelo sacudió Instagram con la noticia de su embarazo.

Al publicar las instantáneas del anuncio de su hermana, escribió: 'Dot me contó sobre sus noticias especiales en la víspera de Navidad y no podría haber deseado un regalo mejor. Qué hermoso comienzo para 2022. No puedo esperar para verte convertirte en mamá. Los quiero mucho a los dos.

Se reveló que Lottie y el ex tenista Lewis se estaban viendo en julio de 2020.

Se dice que la pareja se unió por el dolor de perder a sus respectivos seres queridos.

Lamentablemente, perdió a su madre y a su hermana en los últimos años y Lewis perdió a Caroline Flack en febrero de 2020.

La hermana de Lottie, Félicité, de 18 años, murió después de una sobredosis accidental de drogas, tres años después de la muerte de su madre, Johannah, quien murió de cáncer.

Se entiende que Lottie conoció mejor a Lewis en una fiesta en una casa en mayo de 2020 organizada por el amigo cercano de Caroline, Lou Teasdale, de 36 años, que se llevó a cabo para conmemorar tres meses desde su trágico fallecimiento.

A fines de julio de ese año, una fuente le dijo exclusivamente a MailOnline: 'Lewis y Lottie se hicieron cercanos después de pasar tiempo juntos en una fiesta en la casa de Lou.

Se han estado reuniendo en secreto durante semanas, pero su nueva amistad no ha pasado desapercibida para los amigos mutuos.

“No todos los amigos de Caroline están contentos con la forma en que parece estar evolucionando la situación, pero pueden entender que tanto Lottie como Lewis han estado ahí el uno para el otro como un hombro para llorar.

En diciembre pasado, Lottie habló sobre querer tener hijos durante una entrevista con PrettyLittleThing y reveló: 'Sí, definitivamente quiero hijos, ¡quiero cinco!'

Lottie y Lewis estuvieron en Dubai a principios de este año a pesar del cierre nacional del Reino Unido con instrucciones estrictas de quedarse en casa en medio de la pandemia de coronavirus.

Durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, la pareja fue fotografiada durante un acalorado intercambio mientras estaban en la sección de fumadores del restaurante de alta gama Nammos el 31 de enero.

Una fuente le dijo a MailOnline: "No sorprende que ni Lottie ni Lewis hayan publicado nada en sus cuentas de redes sociales sobre estar en Dubai".

"Pero por qué irían a un restaurante tan conocido y lleno de gente para el almuerzo del domingo y luego tendrían una fila de pie frente a otros clientes, no lo podíamos creer".

Lottie y Lewis fueron fotografiados teniendo un intercambio acalorado similar en agosto pasado en Ibiza, donde parecían discutir en la playa.

Lottie Tomlinson y su romance perfecto con Lewis Burton

Sin embargo, su romance parece estar mejor que nunca, con Lottie Tomlinson compartiendo una gran cantidad de instantáneas amadas en Instagram desde entonces.

Lewis estuvo anteriormente en una relación con la fallecida presentadora Caroline Flack, antes de que ella muriera trágicamente por suicidio en febrero de 2020.

Caroline falleció en su casa de Londres el 15 de febrero de ese año, días antes del juicio por agredir a Lewis, con quien había estado en una relación durante poco más de seis meses.

La presentadora de televisión fue arrestada en diciembre por agresión y acusada de atacar a la modelo en su casa en Islington.

Lewis retiró su denuncia de agresión contra Caroline, pero los fiscales la siguieron y se le dijo a la pareja que no tuviera ningún contacto.

Después de la investigación, se confirmó que Caroline se quitó la vida después de escuchar que definitivamente sería procesada por agredir a su novio, dictaminó un forense.

