Los zapatos de Blake Lively que brillaron este San Valentín

Blake Lively se ha destacado por looks perfectamente acordes con la celebración y los zapatos del look que uso en el desfile de Autumm Winter '18 de Michael Kors son viva prueba de ello.

La actriz acudió al desfile de Autumm Winter '18 de Michael Kors, celebrado precisamente el 14 de febrero lucio un look con referencia directa a la celebración de San Valentín.

La esposa de Ryan Reynolds hizo un guiño a Kors con un ‘trench coat’ plastificado en color rojo que combinó con joyas de Lorraine Schwartz y unos originales zapatos de salón color nude con un detalle de corazón rojo en el frontal de la firma Louboutin que se robaron las miradas de todos.

Blake asistió como cada año, al desfile de Michael Kors en Nueva York

Se trataba de unos stilettos blancos con sendos corazones rojos en la punta, puede que el tema de los corazones sea, al igual que el color carmesí, un poco cliché, pero es un hecho que si son dos apuestas evidentes es porque realmente funcionan. Y si hay un día para tirar la casa por la ventana y valerse por ellos, sin duda, es el día de San Valentín.

Son el modelo Cora Heart, un diseño que pertenece a una colección cápsula creada por la casa en 2015 y que han lucido otras celebridades como Louise Thompson. Los firma, cómo no, Christian Louboutin, cuya suela (ya sabemos de qué color) es el toque definitivo.

Stilettos con corazón, de Christian Louboutin

Para el look ‘beauty’, Lively optó por lucir el pelo suelto, semirecogido en el lado derecho, y un maquillaje nude para suavizar el rojo de su gabardina.

Fue esta semana cuando la actriz reveló que había perdido más de 27 kilos desde el nacimiento de su segunda hija y, para hacer aún más notorio su cambio, usó un cinturón encima del abrigo que acentuaba su reducida cintura.

La actriz, compartió una foto en su Instagram en la que todo se veía perfectamente combinado. Diamantes y corazones por todos lados. Ah, y también agrego unas donas en forma de corazón con “XOXO”.

Blake confesó que siempre ha sido así de cursi y que le encanta. Incluso en el caption que agregó a su foto se leía: “Si soy tan cursi a los 30 años, sólo imaginan lo extra que era en la escuela”.

Así que aunque haya festejado el 14 de febrero lejos de su marido, la actriz no ha perdido ni un ápice de espíritu romántico.

El romántico regalo de Ryan Reynolds le hizo a su esposa Blake Lively

Ryan Reynolds puso manos a la obra y en la mañana de San valentín elaboró una tarta en forma de corazón decorada con fresas, no contento con su creación compartió una foto en Instagram en la que cargaba un pastel.

En la foto, Reynolds aparece con una gorra y un look muy poco pastelero; de hecho, el único elemento que nos recuerda a esta profesión son sus guantes blancos para no quemarse. Aun así, parece que son de atrezo, pues el actor reconoció que había algo extraño con el pastel. “He hecho este pastel para mi mujer. El glaseado es pegamento porque no soy un científico”, comentó de manera irónica.