Los últimos minutos de vida de Daniela Rodríguez de Enamorándonos

La repentina muerte de Daniela Rodríguez, exparticipante del reality show Enamorándonos USA, causó gran conmoción entre los seguidores del programa y el equipo del show.

La joven falleció el miércoles 25 de agosto en Aguascalientes al salir de una consulta médica, con toda una vida por delante y dejando viudo a su esposo que la adoraba.

Dos días después, el médico que había atendido a Daniela Rodríguez momentos antes de su fallecimiento, David Poletti, habló sobre cuál habría sido la causa de su deceso y La Verdad Noticias te comparte los detalles.

¿De qué murió Daniela Rodríguez?

La cuenta de Instagram de Enamorándonos dedicó un mensaje a la memoria de Daniela.

En declaraciones a Univisión Digital, el doctor Poletti explicó que Daniela Rodríguez murió cuando esta salió junto con su esposo y su abuela tras una consulta dermatológica.

“La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera. Yo me comedí (durante) 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio”, explicó el médico.

La influencer había acudido a una cita médica después de reportar un problema en el cuero cabelludo, y estaba por regresar a Nueva York, detalló el dermatólogo.

“Se le dijo que de Nueva York me mandara por correo electrónico sus resultados. Ellos venían de Pedregoso, Zacatecas, porque el señor dominicano vino a conocer a su familia. Tenían poco que se casaron”, dijo Pletti. “Tenía varios meses, ella usa muchas pelucas, se tiñe el pelo”.

Tenía un problema en el corazón

La joven se afeitó la cabeza para usar pelucas, no por razones médicas.

Poletti señaló que la joven de 29 años no había estado consumiendo medicamentos y que tampoco estaba bajo ningún procedimiento.

“Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba, que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”.

Daniela Rodríguez concursó hace dos años en la primera temporada de “Enamorándonos USA”, que transmite Univisión. Tras su repentina muerte, su familia lanzó una petición de ayuda a la comunidad para honrar su memoria y cubrir sus últimos gastos.

