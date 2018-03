Los tres compadres de Oscar

Fuera de los cuatro Oscar conseguidos el pasado domingo, Guillermo del Toro forma parte desde hace muchos años de la tríada con más talento de la llamada nueva edad de oro del cine mexicano. Colegas y amigos, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro comparten no solo generación, sino unos inicios comunes y una productora Cha cha cha films, que ya no existe, aunque sus películas sean muy distintas. En Hollywood se les conoce como los Three Amigos.

Con el Oscar al mejor director por La forma del agua, Del Toro entra en la historia y es la cuarta vez que un mexicano lo consigue en los últimos cinco años tras sus dos compadres que triunfaron en 2014, 2015 y 2016 con Gravity, Birdman y El renacido. Una hazaña inédita en otras cinematografías para la que no hay muros que valgan. En total, los tres amigos suman 25 estatuillas.

La mexicanisíma imagen del Festival de Cannes de 2017, con los mariachis celebrando junto a Salma Hayek, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Emmanuel Lubezki y el propio Guillermo del Toro que dio la vuelta al mundo puede palidecer este 4 de marzo frente al sabor mexicano y a la celebración de una amistad, más larga que las películas, que comenzó en la década de los 80. La relación entre el director tapatío y sus dos compadres, chilangos y un poco mayores que él, se cimentó con una serie de televisión La hora marcada, de Televisa, una especie de Twilight zone a la mexicana, en la que Cuarón y Del Toro, entonces asistentes de dirección y el otro dedicado a los efectos especiales, escribían y dirigían las historias junto a Emmanuel Lubezki, El Chivo, otro gran amigo y el único director de fotografía que tiene tres Oscar consecutivos, quien más tarde les presentó a Iñárritu, en sus comienzos como DJ radiofónico.

Los Three Amigos, son inseparables, a pesar de Hollywood y la distancia: Cuarón vive en Londres, Iñárritu y Del Toro en Los Ángeles, aunque a este último le gusta decir a la prensa que vive en “cualquier lugar donde me lleve el cambio de moneda”. Su familia abandonó México para siempre en 1998, después de que el padre de Guillermo Del Toro, un empresario automovilístico, fuera secuestrado durante 72 días. Se dice que otro gran amigo, el director James Cameron, le habría dado un millón de dólares para pagar el rescate.

Las películas de Los Three Amigos no tienen nada en común, aunque sean muy reconocibles cada una en su estilo y mezclen, en ocasiones, grandes producciones con filmes más intimistas. Lo de Guillermo Del Toro son los monstruos y los cuentos de hadas de horror (excepto La forma del agua), lo de Iñárritu, el drama, y lo de Cuarón, hacer originales géneros trillados o reinventarlos. Los tres se consultan a menudo, aparecen en los créditos de las películas de los otros y son sus más severos jueces. “Les digo si lo que veo es basura”, dice Del Toro. “Es lo que hacen los amigos”. “Guillermo es el maestro de las maldiciones”, dice Iñárritu. “No hay película que no haga que no pase por ellos, por sus ojos y sus manos”, concede Cuarón. Una amistad que, como se decía en el viejo Hollywood, es más grande que la vida.

